Czerniak przypomniał w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Liga.net, że Rosja prowadzi negocjacje z Koreą Północną w sprawie otrzymania kolejnego pakietu pomocy wojskowej przed okresem jesienno-zimowym.

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Ukraiński wywiad: Rosja rozmawia z Koreą Północną o wysłaniu kontyngentu liczącego nawet 50 tysięcy żołnierzy

Według wstępnych ocen ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml zwrócił się do Korei Północnej z prośbą o 120 pocisków balistycznych i sześć wyrzutni, jednostkę rakietową liczącą do 90 osób oraz kontyngent armii Korei Północnej – od 30 do 50 tys. żołnierzy. – Obecnie nie wiadomo, gdzie (ci żołnierze) mieliby zostać wykorzystani – dodał przedstawiciel HUR.

Czerniak powiedział, że spośród żądanego uzbrojenia Moskwa otrzymała dotychczas 40 pocisków KN-23/24, z których dwa zostały już użyte podczas jednego z ostatnich ataków na Ukrainę. – Terror rakietowy stanowi część strategii Kremla, której celem jest wzbudzanie strachu, podsycanie destrukcyjnych nastrojów i konfliktów wewnątrz Ukrainy. W ten sposób agresor wywiera presję na ukraińskie społeczeństwo i próbuje osłabić naszą odporność – wyjaśnił.

Przedstawiciel HUR wyraził jednocześnie przekonanie, że ostateczny zakres pomocy Korei Północnej dla Rosji zostanie ustalony podczas wrześniowych rozmów przywódców Rosji i Korei Płn., Władimira Putina i Kim Dzong Una.

Zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), gen. Wadym Skibicki, cytowany przez amerykańską stację CNN, przekazał 21 sierpnia, że w nowej grupie północnokoreańskich wojsk, liczącej 8,5 tys. żołnierzy i wysłanej do Rosji, jest 400 operatorów dronów, którzy mogą atakować ukraińskie miasta.

Wojna z Ukrainą zbliżyła Rosję z Koreą Północną

W ciągu trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej wojny z Ukrainą Moskwa wyraźnie nasiliła współpracę z Pjongjangiem. Od 2022 r. Korea Płn. wspiera Rosję na różne sposoby – wysyłała rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie, a w latach 2024-2025 tysiące jej żołnierzy brało udział w walkach po stronie rosyjskiej podczas ukraińskiej operacji wojskowej w obwodzie kurskim w Rosji.

Korea Płn. rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę – poinformowała na początku sierpnia agencja Reutera, powołując się na HUR. Dodała wówczas, że ta jednostka może być wyposażona w 120 rakiet balistycznych i sześć wyrzutni.