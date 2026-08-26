„Aktualnie Rosja planuje intensyfikację silnych ataków konwencjonalnymi pociskami balistycznymi na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy, a także na obiekty infrastruktury w innych ukraińskich miastach” – podała amerykańska agencja.

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W jej ocenie, dotychczasowe działania USA, mające na celu zakończenie konfliktu, okazały się być porażką, a uwaga amerykańskiego prezydenta jest obecnie skoncentrowana na wojnie z Iranem. Strona rosyjska ma oczekiwać na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów – Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, ale szanse na przełom są oceniane jako „bardzo niskie”.

Rosja przygotowuje się do eskalacji

Zdaniem rozmówców Bloomberga, którzy zastrzegli sobie anonimowość, Putin nie jest skłonny do zakończenia wojny pod presją zachodnich sankcji i ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i centra logistyczne. „Obecna faza nie jest jeszcze szczytem eskalacji militarnej konfliktu” – stwierdziła agencja.

W ostatnich tygodniach obie strony konfliktu zintensyfikowały wzajemne ostrzały. Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie i centra logistyczne oraz tankowce na Morzu Czarnym; z kolei Rosja, korzystając z braków w zaopatrzenie w pociski przechwytujące po stronie ukraińskiej, uderza pociskami balistycznymi m.in. na Kijów i Odessę, a także stara się sparaliżować eksport ukraińskiego zboża na Morzu Czarnym.

W otoczeniu Putina rośnie akceptacja dla użycia taktycznej broni atomowej

Według rozmówców Bloomberga, w ostatnim czasie w rosyjskiej administracji miała wzrosnąć liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie. Mimo to zachodni eksperci oceniają prawdopodobieństwo takiego kroku jako niewielkie.

„Efektywność wojskowa użycia broni tego typu na polu walki jest niska, podczas gdy koszty polityczne byłyby wysokie” – powiedział cytowany przez agencję dyrektor think tanku Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie, Aleksandr Gabujew. Dodał, że dopóki Rosja ma możliwości intensyfikacji działań środkami konwencjonalnymi, będzie z nich korzystać, bez sięgania po broń nuklearną. Ponadto, przed negatywnymi skutkami użycia broni tego typu ostrzegli Moskwę jej kluczowi partnerzy – Chiny i Indie.

W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i premierem Indii Narendrą Modim.