Władimir Putin z członkami załogi krążownika rakietowego „Wariag”
Dane publikowane przez „The Moscow Times” wskazują na pogłębiający się kryzys kadrowy w rosyjskim wojsku. Z szacunków Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) wynika, że do lipca 2026 r. straty Rosji przekroczą 1,4 mln zabitych i rannych.
Jak obliczył Janis Kluge z niemieckiego instytutu SWP, z około 300 tys. osób zmobilizowanych w 2022 r. na początku 2026 r. w służbie pozostanie zaledwie ok. 168 tys. żołnierzy. Dotychczasowy system dobrowolnego naboru kontraktowego przestał wyrównywać ubytki na froncie.
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„Działaniami półmilitarnymi” groził Wielkiej Brytanii Andriej Fiodorow, doradca Władimira Putina, w rozmowie z BBC. W ten sposób Moskwa reaguje na...
Według doniesień „The Wall Street Journal” oraz amerykańskiego wywiadu rosyjskie władze rozpoczęły sprawdzanie regionalnej infrastruktury poborowej. Nowy nabór ma ruszyć po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej i objąć obywateli z minimalnym doświadczeniem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski szacuje, że jesienią Rosja może zmobilizować od 300 do 500 tys. ludzi. Jednocześnie w samej Rosji trwa ukryty pobór – mieszkańcy co najmniej 17 regionów zgłaszają przypadki przymusowych zatrzymań i wymuszania podpisania kontraktu z resortem obrony.
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Jeśli Władimir Putin nie złamie Ukraińców tej zimy, to mogą powstać warunki do zawieszenia broni – ocenił wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski....
W obliczu nadchodzącej fali poboru władze w Erywaniu oficjalnie zapowiedziały, że nie zamkną granic przed Rosjanami unikającymi służby wojskowej i zaoferują im niezbędne wsparcie na swoim terytorium.
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