W pierwszej kolejności nakazano pozostanie w domach mieszkańcom osiedli Torre Baro oraz Ciutat Meridiana – poinformowała katalońska obrona cywilna.

Służby ratownicze doprecyzowały, że jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień.

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Pożar w rejonie Barcelony, z żywiołem walczy kilkuset strażaków

Zdaniem dowództwa strażaków walkę z żywiołem trawiącym drzewostany na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony utrudnia porywisty wiatr, który uniemożliwia  przewidzenie trasy przesuwania się ognia.

W nocy z wtorku na środę z pożarem w parku Collserola, który strawił ponad 8 hektarów drzewostanów, walczy prawie 300 strażaków wspieranych przez ludność cywilną.

Akcja strażaków w parku Collserola w okolicach Barcelony

Akcja strażaków w parku Collserola w okolicach Barcelony

Foto: REUTERS /Bruna Casas

W związku z pożarem żandarmeria zamknęła dla ruchu kilkanaście dróg na terenie północno-zachodniej części aglomeracji Barcelony. Tymczasowo wstrzymano też kursowanie autobusów miejskich na czterech liniach.