Cytowany przez lokalne media prokurator generalny Jorge Messias poinformował, że rząd Brazylii pozwał Discord za spowodowanie „zbiorowych szkód moralnych”.

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Dyrekcja Discorda nie chciała iść na ustępstwa, których domagały się od niej władze Brazylii

Prokurator generalny przypomniał, że w następstwie śmierci 13-latki brazylijski Krajowy Urząd ds. Ochrony Danych (ANPD) ogłosił 13 sierpnia, iż tymczasowo zawiesza na terenie kraju możliwość prowadzenia transmisji na żywo za pośrednictwem tej platformy.

Według słów Messiasa brazylijskie władze do końca szukały wraz z dyrekcją Discorda polubownego rozwiązania, ale – jak podkreślił – spółka „nie chciała pójść na ustępstwa służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników w sieci”.

Władze Brazylii domagały się m.in. stworzenia przez Discord systemu weryfikacji wieku, obowiązku łączenia konta użytkownika poniżej 16. roku życia z kontem jego rodzica lub opiekuna, a także natychmiastowego blokowania treści o charakterze przestępczym lub niebezpiecznych dla internautów.

– W efekcie nie pozostało nam nic innego, jak przekazanie sprawy wymiarowi sprawiedliwości – powiedział Messias i dodał, że kierownictwo platformy „odmówiło dostosowania swojej działalności do brazylijskiego prawa, które chroni dzieci i młodzież przy korzystaniu z internetu”.

Dramatyczna historia 13-latki. Przed popełnieniem samobójstwa samookaleczała się w czasie transmisji na żywo

W toku śledztwa o kryptonimie Livia ustalono, że jeszcze zanim 13-letnia Brazylijka popełniła transmitowane na żywo samobójstwo, kilkakrotnie okaleczała się podczas podobnych emisji. Dochodzenie wykazało ponadto, że podczas trwającej 45 minut transmisji, w trakcie której dziecko odebrało sobie życie, jej uczestnicy wywierali na dziewczynkę presję i nakłaniali ją do samookaleczenia oraz samobójstwa. W efekcie aresztowano kilkoro nastolatków.