Ośrodek badania opinii publicznej Rating Group przedstawił wyniki nowego badania dotyczącego stosunku respondentów do mieszkańców państw sąsiadujących z Ukrainą. Jednym z ocenianych narodów byli Polacy.

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Zaskakujące nastawienie do Polaków. Większość wybiera neutralność

W przypadku Polski 3 proc. ankietowanych określiło swój stosunek do jej mieszkańców jako bardzo ciepły, a 33 proc. jako ciepły. Łącznie daje to 36 proc. pozytywnych ocen.

Największa grupa, 39 proc. respondentów, zadeklarowała jednak neutralny stosunek do Polaków. Kolejne 2 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Negatywne nastawienie zadeklarowała niemal jedna czwarta uczestników badania. 19 proc. określiło swój stosunek do mieszkańców Polski jako chłodny, a 5 proc. – jako bardzo chłodny. Łącznie było to 24 proc. badanych.

Oznacza to, że pozytywne nastawienie do Polaków było wyraźnie częstsze niż negatywne, ale jednocześnie największą pojedynczą grupę stanowili respondenci zachowujący neutralność.

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Wśród mieszkańców państw uwzględnionych w zestawieniu najcieplej oceniani byli mieszkańcy Mołdawii. Bardzo ciepły stosunek do nich zadeklarowało 8 proc. respondentów, a ciepły – 47 proc., co łącznie daje 55 proc. pozytywnych wskazań.

Na kolejnych miejscach znaleźli się mieszkańcy Turcji – 45 proc. ocen ciepłych i bardzo ciepłych – oraz Bułgarii, w przypadku której było to 43 proc. Rumuni, podobnie jak Polacy, uzyskali łącznie 36 proc. pozytywnych wskazań. W przypadku Słowaków odsetek ten wyniósł 31 proc., a Węgrów – 19 proc.

Znacznie gorzej oceniani byli mieszkańcy Białorusi. Jedynie 1 proc. respondentów zadeklarował wobec nich bardzo ciepłe nastawienie, a 7 proc. – ciepłe. Jednocześnie 26 proc. określiło swój stosunek jako chłodny, a 44 proc. jako bardzo chłodny.

Zdecydowanie najgorsze wyniki odnotowała Rosja. Jedynie niewielka część respondentów wyraziła pozytywny stosunek do Rosjan, podczas gdy aż 81 proc. określiło swoje nastawienie jako bardzo chłodne. Kolejne 10 proc. wskazało na stosunek chłodny.

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Drugie zestawienie Rating Group dotyczyło innej kwestii. Respondenci zostali zapytani, jak – w ich ocenie – poszczególne państwa odnoszą się do Ukrainy.

W przypadku Polski 7 proc. ankietowanych oceniło jej postawę jako zdecydowanie przyjazną, a 43 proc. jako raczej przyjazną. Oznacza to, że łącznie 50 proc. badanych postrzegało Polskę jako kraj przyjazny Ukrainie.

Neutralną postawę Polski wskazało 25 proc. respondentów, a 3 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi. Jednocześnie 17 proc. uznało nastawienie Polski za raczej wrogie, a 4 proc. za zdecydowanie wrogie. Łącznie negatywnie postawę Polski wobec Ukrainy oceniło więc 21 proc. badanych.

Autorzy badania zastosowali również wskaźnik pokazujący, w jakim stopniu poszczególne państwa są postrzegane jako przyjazne Ukrainie. W skali od –2, oznaczającego zdecydowaną wrogość, do 2, oznaczającego zdecydowaną przychylność, Polska uzyskała wynik 0,3.

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Najwyżej w zestawieniu państw postrzeganych jako przyjazne Ukrainie znalazły się Litwa i Wielka Brytania. Oba kraje uzyskały najwyższą wartość wskaźnika przyjaznego nastawienia – 1,2. W przypadku Litwy 41 proc. badanych uznało jej postawę wobec Ukrainy za zdecydowanie przyjazną, a 36 proc. za raczej przyjazną. Wielką Brytanię jako zdecydowanie przyjazną oceniło 40 proc. respondentów, a kolejne 40 proc. jako raczej przyjazną.

Wysokie wyniki osiągnęły także Francja, ze wskaźnikiem 1,1, oraz Niemcy – 1,0. Mołdawia uzyskała 0,9, Rumunia 0,7, natomiast Stany Zjednoczone i Turcja po 0,5. Słowacja znalazła się nieznacznie przed Polską z wynikiem 0,4, podczas gdy wskaźnik dla Polski wyniósł 0,3.

Po ujemnej stronie zestawienia znalazły się Węgry z wynikiem –0,2 oraz Chiny z wynikiem –0,7. Jeszcze niżej oceniono Białoruś – –1,4.

Ostatnie miejsce zajęła Rosja, której wskaźnik wyniósł –1,9. Aż 92 proc. respondentów określiło jej stosunek do Ukrainy jako zdecydowanie wrogi.

W przypadku Białorusi taką odpowiedź wybrało 58 proc. uczestników badania, a kolejne 25 proc. uznało jej postawę za raczej wrogą. Jeśli chodzi o Chiny, odpowiedzi te wyniosły odpowiednio 14 i 39 proc.

Wyniki przedstawione przez Rating Group pokazują więc, że Polska pozostaje po pozytywnej stronie obu zestawień, choć nie znajduje się w ich ścisłej czołówce. Pozytywne nastawienie do samych Polaków deklaruje 36 proc. respondentów, przy 24 proc. ocen negatywnych. Jednocześnie 50 proc. uczestników badania uważa, że Polska ma przyjazny stosunek do Ukrainy, a przeciwnego zdania jest 21 proc.