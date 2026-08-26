Pracownik lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarł po zakażeniu malarią, a pięciu kolejnych jest zakażonych – poinformował operator portu. Według Instytutu Roberta Kocha (RKI) źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem.

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Bilans zakażeń wśród pracowników we Frankfurcie

W połowie lipca władze lotniska informowały o czterech przypadkach malarii wśród pracowników. Później liczba zakażonych wzrosła do sześciu. Jedna z tych osób zmarła, pozostałe są leczone.

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RKI ocenia, że malaria została najprawdopodobniej przeniesiona przez zakażonego komara, który dostał się do Niemiec na pokładzie samolotu. Tzw. malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem; poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 r., również we Frankfurcie nad Menem.

Na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary. Schwytane owady są obecnie badane w laboratorium.

Zachorowania na malarię w Niemczech

Malaria występuje endemicznie w około 100 krajach świata. W Niemczech w ostatnich latach zgłaszano rocznie około 500-600 przypadków tej choroby, niemal wyłącznie u osób wracających z regionów tropikalnych i subtropikalnych.