Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po sesji plenarnej szczytu państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) w Bukareszcie, 13 maja 2026 r.
Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Ukraińcy „zawsze będą pamiętać o wsparciu Polski, jej otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji”.
„Jesteśmy zdecydowani rozwijać więzi między naszymi dwoma silnymi narodami, z szacunkiem i szczerością wobec przeszłości, realistycznym spojrzeniem na obecne zagrożenia oraz optymizmem co do naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO” – oświadczył prezydent Ukrainy, który w serwisie X opublikował list, jaki otrzymał od prezydenta Polski.
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„Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, co było wyrazem docenienia wolnościowych aspiracji narodu ukraińskiego” – napisał Karol Nawrocki. „W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości” – dodał prezydent RP.
Zełenski podziękował na X także innym przywódcom i politykom, którzy przesłali życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi.
W poniedziałek 24 sierpnia Ukraina świętowała 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Była republika ZSRR stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 r., kiedy miejscowy parlament (Rada Najwyższa) uchwalił Akt Niepodległości.
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