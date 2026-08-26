Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Ukraińcy „zawsze będą pamiętać o wsparciu Polski, jej otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji”.

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„Jesteśmy zdecydowani rozwijać więzi między naszymi dwoma silnymi narodami, z szacunkiem i szczerością wobec przeszłości, realistycznym spojrzeniem na obecne zagrożenia oraz optymizmem co do naszej wspólnej przyszłości w UE i NATO” – oświadczył prezydent Ukrainy, który w serwisie X opublikował list, jaki otrzymał od prezydenta Polski.

Życzenia Karola Nawrockiego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy

„Rzeczpospolita Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, co było wyrazem docenienia wolnościowych aspiracji narodu ukraińskiego” – napisał Karol Nawrocki. „W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości” – dodał prezydent RP.

Zełenski podziękował na X także innym przywódcom i politykom, którzy przesłali życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi.

W poniedziałek 24 sierpnia Ukraina świętowała 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Była republika ZSRR stała się niezawisłym państwem 24 sierpnia 1991 r., kiedy miejscowy parlament (Rada Najwyższa) uchwalił Akt Niepodległości.