Rosfinmonitoring będzie mógł sprawdzać dane o przelewach dokonywanych za pośrednictwem Systemu Szybszych Płatności, rosyjskich kart Mir oraz jednolitego kodu QR – informuje „The Moscow Times”. Karty Mir zastąpiły w Rosji karty międzynarodowych systemów Visa i Mastercard, które stały się niedostępne po napaści Rosji na Ukrainę.

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Rosyjski Narodowy System Kart Płatniczych, czyli NSPK, będzie przekazywał te informacje Rosfinmonitoringowi. W tym celu powstanie jednolity system elektronicznej współpracy między instytucjami. Terminy, metody oraz zakres przekazywanych danych Rosfinmonitoring i NSPK określą w oddzielnej umowie, która musi zostać zatwierdzona przez Bank Rosji.

Walka Kremla z oszustami czy z przeciwnikami?

Kreml tłumaczy nowe uprawnienia walką z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Władze zapewniają, że zmiana „wypełni luki w informacjach o przelewach dokonywanych za pośrednictwem krajowych instrumentów płatniczych”. Tajemnica bankowa w Rosji w praktyce nie istnieje już od 2025 r. Wtedy Rosfinmonitoring dostał od reżimu zgodę na zwracanie się do konkretnych banków o dane dotyczące transakcji. Banki nie mogły odmówić, powołując się na tajemnicę bankową.

Teraz wywiad finansowy będzie mógł sam sięgać do historii przelewów. Co więcej, takie sprawdzanie ma być całkowicie tajne. NSPK otrzymał zakaz ujawniania faktu przekazania danych Rosfinmonitoringowi.

Znowelizowane przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy weszły w życie w Rosji 1 czerwca 2025 r. Zgodnie z nimi Rosfinmonitoring może blokować przelewy klientów banków podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie ekstremizmu. Władze uznały ten środek za niezbędny do zwalczania oszustów. W praktyce, gdy działania wywiadu finansowego zostały utajnione, Rosfinmonitoring może blokować transakcje według uznania urzędników i bez tłumaczenia się ze swoich decyzji. Daje to narzędzie do nękania i eliminowania nie tylko oszustów, ale także każdego, kogo kremlowski reżim uzna za niewygodnego. Podejrzane może być niemal wszystko. Banki przed realizacją przelewu muszą brać pod uwagę m.in. to, czy klient przed transakcją zmienił numer telefonu w bankowości internetowej albo w systemie Gosuslugi.

Rosjanie już od dłuższego czasu uciekają z banków, wypłacając rekordowe ilości gotówki. Także rosyjskie firmy zamykają konta i przenoszą pieniądze za granicę, m.in. do byłych republik radzieckich w Azji Centralnej.