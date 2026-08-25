Długów zaciągniętych wspólnie przez małżonków nie rozlicza się w ramach postępowania działowego w razie ustania wspólności małżeńskiej. Rozliczeniu podlegają jedynie aktywa, a więc to, co jest w majątku wspólnym małżonków – taka jest konkluzja jednego z niedawnych orzeczeń SN.

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Dom przypadł mężowi, kredyt wciąż obciąża żonę

Po rozwodzie była żona domagała się od byłego męża oraz banku zwolnienia z długu wynikającego z zaciągniętego wspólnie w czasach małżeństwa kredytu na dom. Nieruchomość przejął bowiem przy podziale były małżonek. Sądy cywilne obydwu instancji oddaliły jej żądanie. Kobieta nie dała za wygraną i w skardze kasacyjnej akcentowała dwie kwestie prawne, w ramach których pytała:

– czy współdłużnik solidarny odpowiadający z nieruchomości obciążonej hipoteką ma status osoby trzeciej, w sytuacji gdy drugi współdłużnik na skutek podziału majątku wspólnego przestaje być współwłaścicielem tej nieruchomości, i czy stanowi to przejęcie długu w rozumieniu art. 519 k.c.?

– czy przeniesienie własności nieruchomości na jednego ze współdłużników solidarnych, pociągające za sobą przeniesienie na niego obciążającej tę nieruchomość hipoteki, skutkuje przeniesieniem całego zadłużenia, które ta hipoteka zabezpiecza, z jednoczesnym zwolnieniem z długu drugiego współdłużnika solidarnego?

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Długów nie rozlicza się w ramach postępowania działowego

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania. Uznał, że nie może być mowy o przejęciu długu już tylko z tego powodu, że były mąż pozostaje dłużnikiem w takim samym zakresie jak powódka (na tym polega odpowiedzialność solidarna), a nie jest możliwe przejęcie własnego długu. Poza tym nie ulega wątpliwości, że wierzyciel – tutaj bank – nie udzielił zgody na przejęcie długu. Dla tej oceny nie ma znaczenia przyznanie na własność nieruchomości pozwanemu w postępowaniu działowym. Skarżąca wciąż pozostaje stroną umowy kredytu oraz dłużnikiem osobistym (czyli odpowiada swoim majątkiem) wobec pozwanego banku, a cel, do którego dąży, to w istocie nieodpłatne zwolnienie jej z długu przez bank.

– Długów zaciągniętych razem przez małżonków nie rozlicza się w ramach postępowania działowego w razie ustania wspólności małżeńskiej. Rozliczeniu podlegają jedynie aktywa, a dług – mimo podziału majątku wspólnego – utrzymuje się nadal w niezmienionej postaci. Nie ma na to wpływu przeniesienie własności nieruchomości obciążonej hipoteką na zabezpieczenie spłaty długu na własność jednego z małżonków. Obciążenie długiem tylko jednego z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli – wskazał w konkluzji uzasadnienia postanowienia sędzia Marcin Krajewski.

– Stanowisko SN jest oczywiście trafne. Przeniesienie własności nieruchomości na jednego ze współdłużników, pociągające za sobą przeniesienie na niego obciążającej tę nieruchomość hipoteki, nie powoduje zwolnienia z długu drugiego współdłużnika. Dotyczy to także sytuacji, gdy wskutek podziału majątku pomiędzy małżonkami, którzy razem zaciągnęli kredyt, zakupiona za środki z kredytu nieruchomość przypada jednemu z nich. Współdłużnicy poprzez czynność pomiędzy sobą nie mogą zwolnić jednego z nich z długu bez zgody wierzyciela. Przeniesienie własności nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą dług niczego w tej kwestii nie zmienia – komentuje adwokat Marcin Szymański.

Sygnatura akt: I CSK 3405/24