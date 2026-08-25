Długów zaciągniętych wspólnie przez małżonków nie rozlicza się w ramach postępowania działowego w razie ustania wspólności małżeńskiej. Rozliczeniu podlegają jedynie aktywa, a więc to, co jest w majątku wspólnym małżonków – taka jest konkluzja jednego z niedawnych orzeczeń SN.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy
Prawo rodzinne
Mąż zarabia, żona wychowuje dzieci. Po rozwodzie dzielą majątek równo

Dom przypadł mężowi, kredyt wciąż obciąża żonę

Po rozwodzie była żona domagała się od byłego męża oraz banku zwolnienia z długu wynikającego z zaciągniętego wspólnie w czasach małżeństwa kredytu na dom. Nieruchomość przejął bowiem przy podziale były małżonek.  Sądy cywilne obydwu instancji oddaliły jej żądanie. Kobieta nie dała za wygraną i w skardze kasacyjnej akcentowała dwie kwestie prawne, w ramach których pytała:

– czy współdłużnik solidarny odpowiadający z nieruchomości obciążonej hipoteką ma status osoby trzeciej, w sytuacji gdy drugi współdłużnik na skutek podziału majątku wspólnego przestaje być współwłaścicielem tej nieruchomości, i czy stanowi to przejęcie długu w rozumieniu art. 519 k.c.?

– czy przeniesienie własności nieruchomości na jednego ze współdłużników solidarnych, pociągające za sobą przeniesienie na niego obciążającej tę nieruchomość hipoteki, skutkuje przeniesieniem całego zadłużenia, które ta hipoteka zabezpiecza, z jednoczesnym zwolnieniem z długu drugiego współdłużnika solidarnego?

Czytaj więcej

Wspólny majątek czasami można po rozwodzie podzielić na nierówne części
Prawo rodzinne
Gdy małżonek chce więcej po rozwodzie. Ważny wyrok SN

Długów nie rozlicza się w ramach postępowania działowego

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania. Uznał, że nie może być mowy o przejęciu długu już tylko z tego powodu, że były mąż pozostaje dłużnikiem w takim samym zakresie jak powódka (na tym polega odpowiedzialność solidarna), a nie jest możliwe przejęcie własnego długu. Poza tym nie ulega wątpliwości, że wierzyciel – tutaj bank – nie udzielił zgody na przejęcie długu. Dla tej oceny nie ma znaczenia przyznanie na własność nieruchomości pozwanemu w postępowaniu działowym. Skarżąca wciąż pozostaje stroną umowy kredytu oraz dłużnikiem osobistym (czyli odpowiada swoim majątkiem) wobec pozwanego banku, a cel, do którego dąży, to w istocie nieodpłatne zwolnienie jej z długu przez bank.

Czytaj więcej

Żona zdradzała, biznes podupadł. Sąd zwolnił męża z obowiązku rekompensaty straty
Prawo rodzinne
Żona zdradzała, biznes podupadł. Sąd zwolnił męża z obowiązku rekompensaty straty

– Długów zaciągniętych razem przez małżonków nie rozlicza się w ramach postępowania działowego w razie ustania wspólności małżeńskiej. Rozliczeniu podlegają jedynie aktywa, a dług – mimo podziału majątku wspólnego – utrzymuje się nadal w niezmienionej postaci. Nie ma na to wpływu przeniesienie własności nieruchomości obciążonej hipoteką na zabezpieczenie spłaty długu na własność jednego z małżonków. Obciążenie długiem tylko jednego z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli – wskazał w konkluzji uzasadnienia postanowienia sędzia Marcin Krajewski.

– Stanowisko SN jest oczywiście trafne. Przeniesienie własności nieruchomości na jednego ze współdłużników, pociągające za sobą przeniesienie na niego obciążającej tę nieruchomość hipoteki, nie powoduje zwolnienia z długu drugiego współdłużnika. Dotyczy to także sytuacji, gdy wskutek podziału majątku pomiędzy małżonkami, którzy razem zaciągnęli kredyt, zakupiona za środki z kredytu nieruchomość przypada jednemu z nich. Współdłużnicy poprzez czynność pomiędzy sobą nie mogą zwolnić jednego z nich z długu bez zgody wierzyciela. Przeniesienie własności nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą dług niczego w tej kwestii nie zmienia – komentuje adwokat Marcin Szymański.

Sygnatura akt: I CSK 3405/24