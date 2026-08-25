Figura Jezusa ma mieć 33 metry wysokości, a cały monument wraz z cokołem 77 metrów. Oznacza to, że będzie o 39 metrów wyższy od pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i prawie 25 metrów od Jezusa w Świebodzinie (licząc wysokość pomnika i kopca). Posąg powstaje w Zovuni, niedaleko Erywania, zaś cokół w pobliżu szczytu góry Hatis.

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Projekt od początku budził kontrowersje

Gagik Tsarukyan ogłosił projekt w styczniu 2022 r., twierdząc, że stanie się on nowym symbolem kraju, który przyciągnie dużą liczbę zagranicznych turystów. Od tego czasu przewidywany termin otwarcia kompleksu zmieniano już kilkukrotnie. Przedsięwzięcie miało nawiązywać do chrześcijańskiego dziedzictwa Armenii, uznawanej za pierwszy kraj, który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Monument ma być częścią większego kompleksu turystycznego z muzeum, kolejką linową, hotelami, restauracjami i terenami rekreacyjnymi.

Pomysł wzbudził mieszane uczucia. Ormiański Kościół Apostolski miał zastrzeżenia dotyczące tego, że tak ogromny posąg nie wpisuje się w armeńską tradycję religijną – pisał The Armenian Report. Organizacje ekologiczne ostrzegały z kolei przed możliwym wpływem inwestycji na krajobraz i dziedzictwo archeologiczne góry Hatis.

Ponadto armeńskie Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu poinformowało, że podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w pierwotnie planowanym miejscu budowy odkryto pozostałości twierdzy z epoki brązu i żelaza. W związku z tym trzeba było przesunąć monument nieco poniżej szczytu.

Aresztowanie sponsora komplikuje inwestycję

Przyszłość przedsięwzięcia stała się jeszcze bardziej niepewna po aresztowaniu Tsarukyana w lipcu tego roku. Portal CivilNet poinformował, że biznesmen trafił do aresztu w związku ze sprawą dotyczącą działalności jego przedsiębiorstw. Mężczyzna jest oskarżany o organizowanie oszustw na dużą skalę oraz pranie pieniędzy, a w ramach śledztwa część należących do niego firm została zaplombowana. To z kolei wpłynęło na opóźnienie realizacji projektu na górze Hatis, ponieważ niektóre firmy należące do biznesmena były zaangażowane w budowę.

Tsarukyan jest również liderem partii Prosperująca Armenia, która w ostatnich wyborach parlamentarnych była bliska przekroczenia progu wyborczego. Po unieważnieniu wyników głosowania w dwóch lokalach ugrupowanie ostatecznie znalazło się jednak poniżej wymaganego progu i nie weszło do parlamentu. Póki co nie ogłoszono oficjalnie zawieszenia ani rezygnacji z budowy. Nie wiadomo też, kiedy posąg zostanie przetransportowany na górę Hatis i zamontowany.