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Kościół we Francji odcina się od Le Pen. Ludzie wracają do wiary

Na miesiąc przed pielgrzymką Leona XIV wszystkie miejsca na mszach są już zarezerwowane. Rodzi się Kościół budowany od podstaw, jak za pierwszych chrześcijan.

Publikacja: 13.08.2026 04:25

– Przełomem był COVID. Ludzie zdali sobie sprawę, jak życie jest kruche. I część z nich zaczęła się

– Przełomem był COVID. Ludzie zdali sobie sprawę, jak życie jest kruche. I część z nich zaczęła się zastanawiać nad sensem tego życia. Spotkała Chrystusa – tłumaczy Patrice Tremoureux

Foto: Adobe Stock

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zjawiska świadczą o odrodzeniu wiary we Francji, mimo alarmujących danych o postępującej laicyzacji.
  • Czym charakteryzuje się „nowy Kościół”, budowany przez dorosłych nawróconych po osobistych doświadczeniach.
  • Jakie zagrożenia dla odnowy religijnej niosą ze sobą rosnąca w siłę skrajna prawica oraz islam.
  • W jaki sposób Kościół radzi sobie z wyzwaniami, takimi jak malejąca liczba kapłanów i opustoszałe świątynie.
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Latem 1997 r. wokół Jana Pawła II zgromadziło się na hipodromie Longchamp pod Paryżem 1,2 miliona młodych. To była największa msza w historii Francji. Wówczas nikt nie spodziewał się tak wielkiej frekwencji. Czy teraz będzie podobnie? 25 września Leon XIV także spotka się z młodymi w Paryżu. Po rozmowach z Emmanuelem Macronem, przemówieniu w siedzibie UNESCO i nieszporach w Katedrze Notre Dame będzie tego dnia z nimi czuwał na Stade de France. Ogromna arena piłkarska jest już jednak całkowicie zarezerwowana. Na zewnątrz zostaną więc zainstalowane wielkie telebimy, aby dla każdego znalazło się miejsce. 

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