Latem 1997 r. wokół Jana Pawła II zgromadziło się na hipodromie Longchamp pod Paryżem 1,2 miliona młodych. To była największa msza w historii Francji. Wówczas nikt nie spodziewał się tak wielkiej frekwencji. Czy teraz będzie podobnie? 25 września Leon XIV także spotka się z młodymi w Paryżu. Po rozmowach z Emmanuelem Macronem, przemówieniu w siedzibie UNESCO i nieszporach w Katedrze Notre Dame będzie tego dnia z nimi czuwał na Stade de France. Ogromna arena piłkarska jest już jednak całkowicie zarezerwowana. Na zewnątrz zostaną więc zainstalowane wielkie telebimy, aby dla każdego znalazło się miejsce.