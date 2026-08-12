W internetowej petycji Hoekstra oskarżany jest o „podejmowanie powtarzających się interwencji w kanadyjskim dyskursie politycznym”. Jej autorzy twierdzą również, że ambasador „znormalizował groźby administracji Trumpa dotyczące aneksji Kanady jako 51. stanu USA”.

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W oświadczeniu przekazanym BBC ambasada Stanów Zjednoczonych poinformowała, że wie o petycji, ale odmówiła dalszego komentarza.

Sprawa pojawia się w szczególnie napiętym momencie w relacjach między Ottawą a Waszyngtonem. Kanada i USA prowadzą intensywne negocjacje handlowe, próbując osiągnąć porozumienie przed wejściem w życie nowych amerykańskich ceł.

Ambasador USA oskarżany o ingerowanie w politykę Kanady

Petycję zainicjowała mieszkanka Calgary. Jej autorzy zwracają również uwagę na spotkania w Waszyngtonie przedstawicieli Departamentu Stanu USA z niektórymi mieszkańcami Alberty opowiadającymi się za odłączeniem prowincji od Kanady.

Sygnatariusze domagają się formalnego uznania Hoekstry za persona non grata i usunięcia go ze stanowiska ambasadora. Chcą także, aby parlamentarna komisja zbadała „amerykańską ingerencję dyplomatyczną w wewnętrzne sprawy Kanady”.

Hoekstra, republikanin i polityczny sojusznik Trumpa, zdecydowanie broni polityki handlowej amerykańskiego prezydenta. Przekonuje, że jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu Amerykanom. Jednocześnie określa stosunki USA z Kanadą jako niezwykle ważne.

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Jego działalność w Ottawie od początku wzbudza jednak kontrowersje. Hoekstra wszedł m.in. w publiczny spór z przedstawicielem Ontario ds. handlu. Krytykowano go również za udostępnianie wypowiedzi Trumpa dotyczących możliwości przekształcenia Kanady w 51. stan USA.

Ambasador mówił także dziennikarzom, że kwestia ta mogłaby być przedmiotem „ważnej dyskusji” między przywódcami obu państw.

Kolejną falę krytyki wywołało zaproszenie przez Hoekstrę jednego z liderów protestów Freedom Convoy z 2022 r. na oficjalne obchody amerykańskiego Dnia Niepodległości 4 lipca.

Dyplomata określał ponadto część kanadyjskiej retoryki politycznej jako „antyamerykańską”. Wielokrotnie krytykował również decyzję większości kanadyjskich prowincji o wycofaniu amerykańskich alkoholi ze sklepowych półek. Sprawa ta stała się jednym z punktów spornych w relacjach handlowych między oboma państwami.

Petycja przeciwko Pete'owi Hoekstrze trafi do parlamentu Kanady

Petycję ma przedstawić jeszcze w tym roku w parlamencie liderka kanadyjskiej Partii Zielonych Elizabeth May.

Jej biuro podkreśliło w oświadczeniu dla BBC, że parlamentarzystka „ma obowiązek sponsorowania petycji składanych przez obywateli, niezależnie od tego, czy osobiście zgadza się z zawartymi w nich postulatami”.

Kanadyjska Izba Gmin umożliwia obywatelom składanie oficjalnych petycji. W danym momencie otwartych jest ich kilkadziesiąt, a wiele z nich otrzymuje zaledwie kilkaset podpisów.

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Po zatwierdzeniu petycji przez parlamentarzystę jest ona publikowana na stronie internetowej parlamentu. Jeżeli zbierze co najmniej 500 ważnych podpisów, może zostać formalnie przedstawiona w Izbie Gmin, a rząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi.

Petycja dotycząca Hoekstry zdecydowanie przekroczyła ten próg. Do środowego poranka podpisało ją ponad 60 tys. osób.

Spór wokół ambasadora narasta w momencie intensywnych negocjacji handlowych między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Kanadyjscy negocjatorzy próbują zapobiec wejściu w życie planowanych przez Waszyngton 50-procentowych ceł na kanadyjskie towary o wartości około 20–28 mld dolarów.

Trump zapowiedział nowe taryfy w ubiegłym miesiącu, uzasadniając je – jak stwierdził – „nierównym traktowaniem” amerykańskich samochodów, produktów mlecznych i alkoholu.

Premier Kanady Mark Carney ostrzegł, że Ottawa może odpowiedzieć kolejnymi działaniami odwetowymi, jeśli nowe amerykańskie cła rzeczywiście wejdą w życie.

Kanadyjskie media informują jednak, że w najbliższych dniach Ottawa i Waszyngton mogą osiągnąć tymczasowe porozumienie.