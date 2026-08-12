Jak informuje agencja Associated Press, w ostatnich latach wykonywanie kary śmierci w USA koncentruje się w stosunkowo niewielkiej grupie stanów. Wśród nich są Tennessee, Alabama i Oklahoma, gdzie na czwartek zaplanowano egzekucje przez podanie śmiertelnego zastrzyku.

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– Jeśli spojrzeć na cały kraj, mamy właściwie niewielką grupę pięciu czy sześciu stanów, które stosują karę śmierci i przeprowadzają egzekucje oraz niewielką liczbę stanów, które nadal wydają nowe wyroki śmierci – powiedział AP Robin Maher, dyrektor wykonawczy Death Penalty Information Center.

Jak zaznaczył, trzy egzekucje jednego dnia są sytuacją bardzo rzadką, choć ich zbieżność w tym samym terminie jest w dużej mierze przypadkowa.

Kara śmierci w USA. Liczba egzekucji wzrosła

W 2025 r. w 11 amerykańskich stanach stracono łącznie 47 osób. Była to najwyższa liczba egzekucji od 2009 r. Zdecydowanie najwięcej przeprowadzono na Florydzie – 19. Alabama, Karolina Południowa i Teksas wykonały po pięć wyroków śmierci, Tennessee – trzy, a Oklahoma, Missisipi, Arizona i Indiana – po dwa. W Luizjanie i Missouri przeprowadzono po jednej egzekucji.

W 2026 r. do tej pory wykonano 19 wyroków śmierci w czterech stanach. Najwięcej ponownie na Florydzie, gdzie w lipcu jednego dnia stracono dwóch skazanych.

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Ostatni przypadek przeprowadzenia trzech egzekucji jednego dnia miał miejsce 7 stycznia 2010 r. Wyroki śmierci wykonano wówczas w Luizjanie, Ohio i Teksasie.

Podobna sytuacja miała nastąpić w 2018 r., kiedy również zaplanowano trzy egzekucje na ten sam dzień. Ostatecznie przeprowadzono tylko jedną. Skazany w Teksasie otrzymał ułaskawienie, natomiast w Alabamie personel więzienny miał problemy z założeniem wkłucia dożylnego.

Tennessee ponownie próbuje przeprowadzić egzekucję

W Tennessee na śmierć ma zostać stracony 66-letni Anthony Darrell Hines. Egzekucję zaplanowano trzy miesiące po tym, jak w tym stanie przerwano próbę wykonania wyroku śmierci na innym więźniu z powodu problemów z wkłuciem w żyłę.

– Wszystkie oczy są teraz naprawdę zwrócone na Tennessee z powodu problemu, który się pojawił – powiedział Maher.

Podczas majowej próby egzekucji Tony'ego Carruthersa personelowi udało się założyć podstawowe wkłucie, ale przez ponad godzinę nie był w stanie założyć wymaganej linii zapasowej. Egzekucję ostatecznie odwołano, a Carruthers otrzymał roczne odroczenie wykonania wyroku.

Hines argumentował, że jego stan zdrowia, w tym przebyte dwa udary, po których pozostał częściowo sparaliżowany, zwiększa ryzyko komplikacji podczas egzekucji. Bezskutecznie zwracał się do gubernatora i sądów o interwencję. Twierdził również, że lekarz nadzorujący poprzednią próbę egzekucji nie miał odpowiednich kwalifikacji.

Gubernator Tennessee Bill Lee odmówił podjęcia działań w tej sprawie, a stanowy Sąd Najwyższy nie zgodził się na wstrzymanie egzekucji. Władze nie ujawniły, czy nadchodzącą procedurę będzie nadzorował ten sam lekarz. Sąd uznał natomiast, że Hines nie wykazał braku jego kwalifikacji.

Hines został skazany za zabójstwo Catherine Jean Jenkins w 1985 r. 54-letnia kobieta pracowała jako pokojówka w Kingston Springs. Hines został skazany na śmierć w 1986 r., później wywalczył ponowne rozpatrzenie kwestii wymiaru kary, a w 1989 r. ponownie orzeczono wobec niego karę śmierci.

Alabama: skazany nie sprzeciwia się wykonaniu wyroku

W Alabamie na czwartek zaplanowano egzekucję 42-letniego Jeremy'ego Williamsa, skazanego za zgwałcenie i zabójstwo 5-letniej Kamarie Holland z Georgii w 2021 r. Wyrok ma zostać wykonany przez podanie śmiertelnego zastrzyku.

Williams przyznał się do zabicia dziewczynki i nie sprzeciwia się wykonaniu kary śmierci.

Według prokuratury mężczyzna dopuścił się przemocy seksualnej wobec dziecka, udusił je, a przestępstwo nagrał. W 2022 r. Williams został również oskarżony w związku ze śmiercią swojej małej córki na Alasce w 2005 r.

– Ten człowiek pozostawił za sobą ślad zniszczenia dzieci – powiedział prokurator okręgowy hrabstwa Russell Richard Chancey.

Według Death Penalty Information Center około 10 proc. straconych więźniów stanowią osoby określane jako „volunteers”, czyli skazani, którzy rezygnują z dalszego kwestionowania wykonania wyroku. Maher zwrócił jednak uwagę, że okres między skazaniem Williamsa w 2024 r. a planowaną egzekucją jest wyjątkowo krótki.

Jeżeli dojdzie do wykonania wyroku, będzie to pierwsza egzekucja w Alabamie w 2026 r. W czerwcu w tym stanie wstrzymano egzekucję z użyciem azotu po tym, jak sędzia federalny zakwestionował konstytucyjność zastosowania tej metody w rozpatrywanej sprawie.

Oklahoma: skazany nie chce ułaskawienia

Trzecią egzekucję zaplanowano w Oklahomie. 70-letni Carlos Cuesta-Rodriguez został skazany na śmierć za zabójstwo swojej partnerki Olimpii Fisher w 2003 r.

Jeśli wyrok zostanie wykonany, Cuesta-Rodriguez będzie trzecią osobą straconą w Oklahomie w tym roku.

Według prokuratury 43-letnia Fisher planowała odejść od Cuesta-Rodrigueza. Mężczyzna postrzelił ją w głowę, a następnie przez około osiem minut nie udzielał jej pomocy, mimo że kobieta wołała o ratunek. Później oddał kolejny, śmiertelny strzał.

Stanowa Rada ds. Ułaskawień i Zwolnień Warunkowych w ubiegłym miesiącu stosunkiem głosów 3 do 1 opowiedziała się przeciwko ułaskawieniu skazanego. Jego prawnicy wnioskowali o zamianę kary śmierci na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Argumentowali, że Cuesta-Rodriguez miał trudne dzieciństwo oraz zmagał się m.in. z uszkodzeniem mózgu, zespołem stresu pourazowego i poważnymi problemami psychicznymi.

Sam skazany oświadczył jednak przed radą, że nie chce ułaskawienia. Powiedział, że zależy mu, aby dwie córki Fisher wiedziały, że żałuje tego, co zrobił.

– Nie mogłem być przy zdrowych zmysłach, żeby zrobić coś tak przerażającego – powiedział za pośrednictwem tłumacza języka hiszpańskiego. – Nie udało mi się znaleźć w tym wszystkim żadnego sensu.