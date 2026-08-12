Ćwiczenia wojskowe Tureckich Sił Zbrojnych
Do groźnego zdarzenia doszło w prowincji Yalova, położonej w północno-zachodniej części Turcji. Jak przekazała agencja Reuters, wojskowy samolot wielozadaniowy F-16 rozbił się podczas wykonywania rutynowego lotu szkoleniowego. Pilot maszyny zdołał w porę użyć fotela katapultowego i przeżył wypadek.
Dodatkowe ustalenia na temat przebiegu katastrofy podał turecki portal informacyjny GZT. Do zdarzenia doszło w rejonie 18. Dowództwa Bazy Lotniczej w Yalovie. Samolot spadł na teren otwarty, a uderzeniu towarzyszyła eksplozja. Nad miejscem upadku uniósł się słup czarnego dymu oraz widoczna z wielu punktów kula ognia.
Mieszkańcy okolicznych miejscowości opisują gwałtowny huk towarzyszący rozbiciu się maszyny. Na miejsce katastrofy niezwłocznie skierowano liczne zastępy ratunkowe oraz zespoły medyczne. W rejon wypadku udał się także gubernator prowincji Yalova, Ahmet Hamdi Usta.
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Śledztwo mające wyjaśnić przyczyny zdarzenia zostało już wszczęte przez odpowiednie służby wojskowe. Tureckie Ministerstwo Obrony Narodowej (MSB) wydało oficjalny komunikat, który przytacza serwis GZT: „Jeden z naszych samolotów F-16 uległ katastrofie podczas lotu szkoleniowego w Yalovie, a nasz pilot uratował się poprzez katapultowanie. Przyczyna wypadku zostanie ustalona po przeprowadzeniu szczegółowego badania”.
Informacje o zdarzeniu potwierdzają materiały wideo publikowane w mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych, pokazujące dym unoszący się z pola w pobliżu bazy lotniczej.
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