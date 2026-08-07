Tureckie samoloty bojowe i drony naruszyły w czwartek przestrzeń powietrzną Grecji nad Morzem Egejskim 17 razy, a w jednym przypadku grecki myśliwiec wysłany w celu ich odparcia wdał się w symulowaną walkę powietrzną z tureckim pilotem – poinformował grecki portal eKathimerini. Do naruszeń greckiej przestrzeni przez tureckie lotnictwo dochodziło również wcześniej.

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Spór o podmorski kabel energetyczny między Grecją a Turcją

Do incydentu doszło dzień po tym, jak Grecja ogłosiła, że zamierza kontynuować realizację dużego projektu mającego na celu połączenie greckich i cypryjskich sieci energetycznych za pomocą podmorskiego kabla. Turcja stanowczo się temu sprzeciwia.

Greccy urzędnicy poinformowali, że dwóch z czwartkowych naruszeń przestrzeni powietrznej dokonały uzbrojone tureckie myśliwce F-16, z których jeden brał udział w pozorowanej walce powietrznej z greckim samolotem wysłanym w celu jego zablokowania. Władze poinformowały, że przestrzeń powietrzną Grecji naruszyły również turecki samolot szpiegowski ATR-72 z napędem turbośmigłowym oraz bezzałogowe drony.

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Konflikt na Morzu Egejskim. Rywalizacja o strefy wpływów

Turcję i Grecję, leżące po obu stronach Morza Egejskiego, dzieli spór dotyczący m.in. przestrzeni powietrznej i morskiej w tym rejonie, związany z faktem, że to do Aten należy większość wysp, w tym położonych w pobliżu zachodniego wybrzeża Turcji. Uniemożliwia to Turcji rozszerzenie którejkolwiek ze swoich stref wpływów poza kilka mil morskich od linii brzegowej.

Turcja obawia się, że Grecja może próbować rozszerzyć swoje strefy wpływów, zamieniając morze w „greckie jezioro”. Grecja obawia się, że Turcja dąży do ustanowienia strefy wpływów w środkowej części Morza Egejskiego, poza łańcuchem oddalonych greckich wysp, przekształcając je w swego rodzaju eksklawę otoczoną tureckimi wodami.