Według źródła zaznajomionego z przebiegiem rozmowy temat paliw wielokrotnie pojawiał się w czasie telefonicznej rozmowy przywódców. „Słowo olej napędowy padło wiele razy podczas tej rozmowy telefonicznej” – powiedział rozmówca Axios.

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Zełenski spotka się z Trumpem w Nowym Jorku

Po rozmowie z Trumpem Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że we wtorek spotka się z prezydentem USA w Nowym Jorku. Tego dnia rozpocznie się debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Ukraiński prezydent ocenił, że rozmowy z Trumpem „mogą wiele zmienić” w obliczu trwającej od ponad czterech lat wojny z Rosją. Zadeklarował również gotowość Ukrainy do podjęcia „poważnych kroków” w celu osiągnięcia pokoju.

Trump wiąże ukraińskie ataki z cenami diesla

W tym miesiącu Trump zaczął obwiniać Ukrainę za wzrost światowych cen oleju napędowego. Według prezydenta USA ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną przyczyniły się do niedoboru tego paliwa.

Kijów nasilił w ostatnich miesiącach ataki na rosyjskie obiekty związane z przemysłem naftowym. Według przedstawianej przez Ukrainę argumentacji celem uderzeń jest osłabienie rosyjskiej machiny wojennej, której finansowanie w dużej mierze opiera się na eksporcie ropy, gazu i produktów pochodnych.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie Foto: PAP

„Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem produkującym olej napędowy w wyniku wojny z Ukrainą. Wiele jej rafinerii produkujących olej napędowy zostało wysadzonych w powietrze i przynajmniej tymczasowo nie działa. Ta absurdalna i nigdy niekończąca się wojna z Ukrainą musi się zakończyć. Cierpi na tym cały świat, ponieważ każdego miesiąca ginie 25 tys. ludzi, w większości żołnierzy. Co za wstyd!" - napisał Trump w poniedziałek na platformie Truth Social.

W USA rosną ceny oleju napędowego

Ceny paliw na amerykańskich stacjach wzrosły po rozpoczęciu w lutym wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Według trackera cen paliw GasBuddy średnia krajowa cena oleju napędowego w USA sięgała w tym miesiącu nawet 6 dolarów za galon, czyli około 3,7 litra.

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego odbędzie się kilka dni po podpisaniu przez prezydenta USA ustawy przewidującej sankcje na Rosję oraz cła na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy i gazu.

Ustawa daje Trumpowi możliwość nałożenia ceł sięgających 100 proc. m.in. na towary z Chin, Indii, Węgier i Słowacji. Pozwala również na wprowadzenie kolejnych sankcji wobec tzw. floty cieni, czyli starych tankowców wykorzystywanych do transportu rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych z pominięciem zachodnich sankcji.

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Wysłannicy Trumpa rozmawiali wcześniej z Zełenskim

Planowane spotkanie prezydentów odbędzie się kilka tygodni po pierwszej wizycie w Kijowie wysłanników Trumpa – Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Podczas rozmów z Zełenskim omawiali oni kwestie związane z negocjacjami pokojowymi z Rosją.