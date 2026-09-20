O najnowszych wypowiedziach prezydenta USA poinformował korespondent Fox News Trey Yingst. Jak przekazał, Trump jest obecnie w „trybie decyzyjnym” i uważa, że „w niedalekiej przyszłości wydarzą się bardzo ważne rzeczy”.

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Według relacji Yingsta Trump przedstawił trzy warianty dalszego postępowania wobec Iranu. Pierwszym miałoby być „wymazanie Iranu”, drugim doprowadzenie do dalszego pogarszania sytuacji gospodarczej tego kraju, a trzecim zawarcie porozumienia.

W tym kontekście Trump powiedział: – Moje pytanie brzmi: czy i kiedy wysadzę cały ten kraj w powietrze? Lepiej, żeby się zachowywali.

Wypowiedź padła w momencie, gdy administracja USA sygnalizuje, że decyzja dotycząca dalszych działań wobec Teheranu może być bliska. Trump już wcześniej mówił o możliwości zdecydowanej eskalacji. W czwartek, pytany przez Axios o dalszą strategię, stwierdził, że rozważa, czy „wejść i unicestwić” irański reżim, czy tego nie robić, zaznaczając jednocześnie, że „wszystko może się wydarzyć”.

Trump nie wyklucza rozmowy z prezydentem Iranu

Ostre słowa wobec Teheranu pojawiają się równocześnie z sygnałami dotyczącymi możliwego kontaktu dyplomatycznego. W tym tygodniu w Nowym Jorku odbędzie się część sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Według doniesień dotyczących tegorocznego posiedzenia ONZ w Nowym Jorku ma pojawić się również grupa irańskich przedstawicieli, w tym Pezeszkian oraz minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Oznacza to, że w najbliższych dniach możliwe jest równoczesne prowadzenie rozmów dyplomatycznych i utrzymywanie presji militarnej na Teheran.