Polski serial „Lalka” zadebiutował 16 września w globalnym zestawieniu TOP 10 Netfliksa na ósmym miejscu. W sobotę 19 września awansował na siódmą pozycję, a w niedzielę 20 września zakończył weekend już na szóstym miejscu.

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„Lalka” popularna w Brazylii i Ameryce Łacińskiej

Za awans polskiej produkcji odpowiada przede wszystkim rosnąca popularność serialu w Ameryce Łacińskiej. W niedzielę „Lalka” po raz pierwszy znalazła się w TOP 10 m.in. w Brazylii, gdzie zajęła siódme miejsce. Netflix ma w tym kraju do 25 mln subskrybentów. Serial zadebiutował również w TOP 10 w Boliwii, zajmując dziewiątą pozycję.

„Lalka” pojawiła się także w zestawieniach Netfliksa w Ekwadorze, gdzie zajęła siódme miejsce, Gwatemali – szóste, Hondurasie – ósme, Nikaragui – dziewiąte, Salwadorze – siódme oraz Peru – dziewiąte. Na Dominikanie awansowała z 10. na 8. miejsce.

W innych częściach świata polski serial również znalazł się w TOP 10. Na Łotwie zajął siódme miejsce, w Maroku i Słowenii – dziesiąte. W Australii jest dziewiąty, a w Kanadzie dziesiąty. W Niemczech utrzymuje szóste miejsce, w Hiszpanii spadł na piąte, natomiast na Ukrainie awansował na czwarte. W Polsce „Lalka” otwiera zestawienie TOP 10.

„Lalka” czeka na sukces w USA i Wielkiej Brytanii

Jak już pisaliśmy, dla polskiej produkcji szczególnie ważna byłaby popularność w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To właśnie z Wielkiej Brytanii pochodzą m.in. „Bridgertonowie”, jeden z największych serialowych hitów Netfliksa.

Na razie „Lalka” nie znalazła się jednak w TOP 10 w tych krajach. Polski serial został natomiast zauważony przez „New York Times”, który zapowiedział jego premierę, przedstawiając produkcję w korzystnym świetle.

Pozytywną recenzję „Lalki” opublikował również „Decider”, jeden z najważniejszych amerykańskich portali zajmujących się recenzowaniem seriali i filmów dostępnych na platformach streamingowych. Serwis należy do grupy „New York Post” i jest znany m.in. z rubryki „Stream It Or Skip It” („Oglądaj w streamingu lub pomiń).

„Lalka” i świetna Sandra Drzymalska

„Decider” zwraca uwagę przede wszystkim na rolę Sandry Drzymalskiej, która wciela się w Izabelę. Recenzent określa jej kreację jako „hipnotyzującą”. Jak podkreśla, początkowo bohaterka może wydawać się osobą o zmiennym usposobieniu, jednak z czasem staje się jasne, z czego wynika takie postrzeganie postaci: Izabela po prostu chce sama decydować o własnym losie.