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Jerzy Haszczyński: Przełom odłożony na trochę później. Kanclerz Merz po kolejnych porażkach wyborczych jeszcze walczy

Wybory w dwóch niemieckich landach okazały się trzęsieniem ziemi o skali akceptowalnej dla elit. W jednym nacjonalistyczna AfD wygrała, można powiedzieć – znowu, ale raczej nie na tyle, by przejąć władzę. Friedrich Merz, którego partia CDU dołuje, nie widzi powodu do ustąpienia. Na razie przetrwa, ale co dalej z Niemcami?

Publikacja: 20.09.2026 20:32

Friedrich Merz

Friedrich Merz

Foto: REUTERS/Christian Mang

Jerzy Haszczyński

Na razie znamy tylko prognozy wyników niedzielnych wyborów w dwóch wschodnich landach – Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w Berlinie. Można powiedzieć, że przynajmniej w tym pierwszym, nadbałtyckim landzie zwiastują trudne negocjacje na temat utworzenia rządu bez udziału objętej kordonem sanitarnym, nacjonalistycznej i populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). 

Akurat w tych obu landach nie jest określana przez kontrwywiad mianem „potwierdzonej prawicowej ekstremy”, ale mainstream nie potrzebuje takiego zaświadczenia, by nadal bronić się przed dopuszczeniem AfD do władzy. A inne mainstreamy mu kibicują. 

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