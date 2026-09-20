Na razie znamy tylko prognozy wyników niedzielnych wyborów w dwóch wschodnich landach – Meklemburgii-Pomorzu Przednim i w Berlinie. Można powiedzieć, że przynajmniej w tym pierwszym, nadbałtyckim landzie zwiastują trudne negocjacje na temat utworzenia rządu bez udziału objętej kordonem sanitarnym, nacjonalistycznej i populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Akurat w tych obu landach nie jest określana przez kontrwywiad mianem „potwierdzonej prawicowej ekstremy”, ale mainstream nie potrzebuje takiego zaświadczenia, by nadal bronić się przed dopuszczeniem AfD do władzy. A inne mainstreamy mu kibicują.