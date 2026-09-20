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Bogusław Chrabota: Trump przejmuje Grenlandię. Faktyczny koniec duńskiej suwerenności

Donald Trump wygrał z Duńczykami. Zaspokoił swoją próżność, ale przede wszystkim zawiesił nad wyspą amerykański sztandar. Kopenhaga dziwnie tego nie zauważa.

Publikacja: 20.09.2026 19:59

Bogusław Chrabota: Trump przejmuje Grenlandię. Faktyczny koniec duńskiej suwerenności

Foto: REUTERS/Tim Barsoe

Bogusław Chrabota

Redukowanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Danią w sprawie Grenlandii do czysto marketingowego sukcesu Trumpa, który jak kania dżdżu potrzebuje dziś dobrych public relations – a część ekspertów  właśnie tak komentuje umowę – jest błędem. Zwłaszcza że nie znamy jeszcze pełnej treści zapisów, a diabeł – jak wiadomo – tkwi w szczegółach.

Donald Trump mówi o „permanentnej”, czyli stałej kontroli USA nad bezpieczeństwem Grenlandii

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