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Redukowanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Danią w sprawie Grenlandii do czysto marketingowego sukcesu Trumpa, który jak kania dżdżu potrzebuje dziś dobrych public relations – a część ekspertów właśnie tak komentuje umowę – jest błędem. Zwłaszcza że nie znamy jeszcze pełnej treści zapisów, a diabeł – jak wiadomo – tkwi w szczegółach.
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