Redukowanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Danią w sprawie Grenlandii do czysto marketingowego sukcesu Trumpa, który jak kania dżdżu potrzebuje dziś dobrych public relations – a część ekspertów właśnie tak komentuje umowę – jest błędem. Zwłaszcza że nie znamy jeszcze pełnej treści zapisów, a diabeł – jak wiadomo – tkwi w szczegółach.

Donald Trump mówi o „permanentnej”, czyli stałej kontroli USA nad bezpieczeństwem Grenlandii