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Hubert Salik: „Lalka” – kulturowy przekaz miesiąca. To nie ja piszę, to Netflix mną pisze

Platformy streamingowe produkują filmy i seriale głównie po to, by zarobić, a nie wzbogacać kulturę. Świetnie, jeśli to drugie udaje się im przy okazji. Nie ma tu się na co oburzać. Dlaczego więc netfliksowa „Lalka” miałaby być inna?

Publikacja: 20.09.2026 16:57

Hubert Salik: „Lalka” – kulturowy przekaz miesiąca. To nie ja piszę, to Netflix mną pisze

Foto: materiały prasowe

Hubert Salik

Co pewien czas, ale dość regularnie, władzę nad masową wyobraźnią przejmują pojedyncze dzieła kultury, o których niemal każdy musi mieć zdanie. W Polsce jest to ostatnio serial „Lalka”. Powszechne zainteresowanie wzbudzają niekoniecznie jakością, bardziej odwołaniem do kanonu i kontrowersją, gdy ten kanon celowo łamią.

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