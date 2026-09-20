Hubert Salik: „Lalka” – kulturowy przekaz miesiąca. To nie ja piszę, to Netflix mną pisze

Platformy streamingowe produkują filmy i seriale głównie po to, by zarobić, a nie wzbogacać kulturę. Świetnie, jeśli to drugie udaje się im przy okazji. Nie ma tu się na co oburzać. Dlaczego więc netfliksowa „Lalka” miałaby być inna?

