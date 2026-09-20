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Co pewien czas, ale dość regularnie, władzę nad masową wyobraźnią przejmują pojedyncze dzieła kultury, o których niemal każdy musi mieć zdanie. W Polsce jest to ostatnio serial „Lalka”. Powszechne zainteresowanie wzbudzają niekoniecznie jakością, bardziej odwołaniem do kanonu i kontrowersją, gdy ten kanon celowo łamią.
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