„W ciągu dwóch tygodni od wybuchu II wojny światowej Polska poniosła druzgocącą klęskę w starciu z wojskami Wehrmachtu. Jej władze opuściły kraj. W warunkach rozpadu państwa polskiego ZSRR postanowił wziąć pod swoją ochronę ludność Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Wyzwolicielski pochód Armii Czerwonej rozpoczął się 17 września 1939 r. i doprowadził do zjednoczenia narodów białoruskiego i ukraińskiego w granicach ZSRR” – tak, w telegraficznym skrócie, agresję ZSRR na Polskę tłumaczy uczniom 11. (przedmaturalnej) klasy podręcznik „Historia Białorusi w kontekście historii światowej”.