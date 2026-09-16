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Rusłan Szoszyn: W przeddzień rocznicy napaści na Polskę Rosja grozi Warszawie zniszczeniem

Na Wschodzie bez zmian. W rocznicę napaści ZSRR na II RP Rosja Władimira Putina grozi, a Aleksander Łukaszenko przeprowadza manewry u granic Polski i Litwy.

Publikacja: 16.09.2026 17:30

Władimir Putin przywrócił w Rosji imperialne myślenie

Władimir Putin przywrócił w Rosji imperialne myślenie

Foto: PAP/EPA

Rusłan Szoszyn

„W ciągu dwóch tygodni od wybuchu II wojny światowej Polska poniosła druzgocącą klęskę w starciu z wojskami Wehrmachtu. Jej władze opuściły kraj. W warunkach rozpadu państwa polskiego ZSRR postanowił wziąć pod swoją ochronę ludność Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Wyzwolicielski pochód Armii Czerwonej rozpoczął się 17 września 1939 r. i doprowadził do zjednoczenia narodów białoruskiego i ukraińskiego w granicach ZSRR” – tak, w telegraficznym skrócie, agresję ZSRR na Polskę tłumaczy uczniom 11. (przedmaturalnej) klasy podręcznik „Historia Białorusi w kontekście historii światowej”.

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