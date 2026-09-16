„Dziś p.o. Rektora-Komendanta podjął decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu (art. 52 Kodeksu pracy) czterech kluczowych osób dawnego układu AWS, w tym b. rektora Michała Sopińskiego. To skutek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych” – przekazała na swoim koncie w serwisie X (Twitter) Maria Ejchart, wiceminister sprawiedliwości.

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Cztery zwolnienia z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Michał Sopiński zawiadamia prokuraturę

Z decyzji sygnowanej przez prof. Sławomira Cudaka wynika, że oprócz dr. Michała Sopińskiego, pracę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości stracili także dr Mariusz Kuryłowicz, dr Iwona Lewandowska-Pierzynka i dr Kamila Chmiel.

„Michał Sopiński i jego najbliższy krąg dyscyplinarnie zwolnieni z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przez lata myśleli, że uczelnia mundurowa to ich prywatna twierdza i zaplecze polityczne. Mylili się” – napisał na swoim koncie w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Do sprawy odniósł się sam dr Michał Sopiński. Nazwał prof. Cudaka „uzurpatorem”, który „nie będąc do tego umocowanym prawnie, właśnie rozpoczął proces represji wobec pracowników Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”.

„Składam doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez S. Cudaka” – przekazał na swoim koncie w serwisie X.

Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

W czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że minister Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy 9 września utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora–komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak poinformowano, obowiązki te przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Ministerstwo przekazało w czwartek, że jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz.

Cudak nie został wpuszczony do siedziby uczelni. Przeciwko jego obecności na miejscu protestowali m.in. posłowie PiS. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński ocenił, że sytuacja wokół AWS to „próba generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”. Na miejscu obecna była policja.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z Sopińskim ocenił, że „atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji”.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.