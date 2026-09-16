W środę na warszawskim parkiecie nastąpiło cofnięcie indeksów. Na finiszu sesji WIG20 znalazł się 0,9 proc. pod kreskę, schodząc poniżej 4100 pkt. Kolor czerwony od samego początku sesji w Warszawie kontrastował z pozytywnymi nastrojami na zagranicznych rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich parkietach z powodzeniem odrabiała straty. Wśród negatywnych wyjątków były giełdy z naszego regionu, gdzie inwestorzy chętnie pozbywali się akcji.

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Tymczasem na pozostałych rynkach akcji zapanował umiarkowany optymizm w oczekiwaniu na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Inwestorzy już oswoili się z perspektywą pierwszej od ponad trzech podwyżek, ale nadal nie mieli pewności, czy będzie ona początkiem nowego cyklu. W tym kontekście większe znaczenie będzie miał komunikat po posiedzeniu, który może rozwiać wątpliwości odnośnie do dalszych możliwych ruchów banku centralnego. Jednocześnie ceny ropy korygowały wzrosty z poprzednich dni mimo utrzymujących się napięć na Bliskim Wschodzie.

PZU ciężarem dla WIG20, KGHM odrabia straty

Na krajowym rynku w segmencie największych firm przewagę miały przecenione walory. Warto zauważyć, że indeks WIG20 miał w środę nieco bardziej pod górkę z uwagi na odcięcie prawa do dywidendy w PZU. Jednak nawet bez udziału tego czynnika nie uniknąłby spadku. Biorąc pod uwagę zasięg przeceny wśród najmocniej zniżkujących były akcje Grupy Kęty korygujące efektowne wtorkowe odbicie, będące reakcją na komunikat o planach przejęcia Grupy Metra. Wtorkową korektę kontynuowały akcje Orlenu, czemu sprzyjały spadające ceny ropy naftowej i niepokojące doniesienia o problemach z dostawami surowca. Na celowniku sprzedających znalazły się również papiery spółek energetycznych i banków. Negatywnym nastrojom skutecznie oparły się walory KGHM, które wróciły do łask po solidnej przecenie. Przed spadkiem wybroniły się m.in. papiery CD Projektu i Dino.

Lepiej poradziły sobie średnie i małe spółki, dzięki czemu indeksy mWIG40 i sWIG80 finiszowały na plusach. Nie brakowało spółek, których akcje cieszyły się sporym powodzeniem wypracowując efektowne zwyżki, jak np. Benefit Systems, GPW czy Molecure.