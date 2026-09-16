Putin wezwał obywateli do udziału w wyborach i dodał, że wybór narodu rosyjskiego powinien pokazać, że „miliony ludzi” stoją za rosyjskimi żołnierzami.

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- Nikomu nie uda się nas podzielić i zastraszyć, ani podważyć naszej państwowości i systemu społeczno-politycznego. Głos każdego wyborcy ma znaczenie – mówił Putin.

- Proszę was o skorzystanie z przysługującego wam prawa konstytucyjnego i podjęcie przemyślanej, odpowiedzialnej decyzji, aby wyniki wyborów potwierdziły dojrzałość i odporność rosyjskiego społeczeństwa. Będzie to nasza wspólna odpowiedź wobec tych, którzy chcą osłabić Rosję, zahamować jej rozwój i pozbawić ją suwerenności oraz prawa do samodzielnego decydowania o własnym losie - mówił rosyjski przywódca.

Pierwsze wybory w „zjednoczonym” Donbasie i Noworosji

Dodał, że mieszkańcy Donbasu i Noworosji po raz pierwszy od zjednoczenia z Rosją wezmą udział w wyborach deputowanych do Dumy Państwowej, a tak szeroko zakrojona kampania prowadzona jest w warunkach „specjalnej operacji wojskowej” .

Według Putina zwycięstwo w wyborach „odniosą najgodniejsi, kompetentni kandydaci, prawdziwi patrioci Rosji”: - Ci, którzy nas nie zawiodą, którzy wykazali się oddaniem Ojczyźnie, wolą służenia naszemu narodowi i obrony kraju przed wszelkimi zagrożeniami - mówił.

Putin o „przyszłym zwycięstwie” Rosji

Putin stwierdził, że odwaga i lojalność wobec ojczyzny, jaką wykazują się rosyjscy żołnierze, stanowią przykład dla całego kraju.

- Jestem przekonany, że nasi żołnierze i oficerowie, którzy obecnie wykonują trudną pracę bojową, również wezmą aktywny udział w głosowaniu. Ich odwaga i lojalność wobec Ojczyzny są przykładem dla całego kraju – oświadczył Putin i dodał, że przyszłe zwycięstwo Rosji jest wykuwane zarówno na polu bitwy, jak i przez tych, którzy „harują na tyłach”. - Zwycięstwo jest wykuwane przez naszych bohaterów na polu bitwy. Jest przybliżane przez wszystkich, którzy uczciwie pracują dla Ojczyzny i rozumieją swoją odpowiedzialność za jej przyszłość - twierdził Putin.



Trzydniowe wybory do Dumy Państwowej

Wybory odbędą się w ciągu trzech dni, od 18 do 20 września. W sumie odbędzie się ponad 2200 kampanii na różnych szczeblach.

Rosjanie wybiorą 20 700 deputowanych i szefów administracji. Zdalne głosowanie elektroniczne odbędzie się również w 33 obwodach.

Według najnowszych danych szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Elły Pamfiłowej, ponad cztery miliony wyborców złożyło wnioski o udział w głosowaniu.