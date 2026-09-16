Zagraniczni partnerzy obiecali już rządowi Ukrainy ok. 20 mld dolarów pomocy w 2027 roku. Prowadzone są rozmowy, jak pokryć pozostałą część deficytu – mówił w Radzie Najwyższej Marczenko.

W 2027 roku Ukraina przeznaczy na obronność i bezpieczeństwo 44 proc. PKB

Według rządowego projektu wydatki ukraińskiego budżetu w przyszłym roku mają wynieść 7,27 bln hrywien (ok. 160 mld dolarów), a przychody 5,6 bln hrywien (ok. 130 mld dolarów) – przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Czytaj więcej

Ursula von der Leyen
Polityka
Ursula von der Leyen przedstawiła plan na kolejny rok. „Kanada pierwszym państwem stowarzyszonym”

Blisko 4,89 bln hrywien (ok. 110 mld dolarów), czyli równowartość prawie 44 proc. ukraińskiego PKB, ma pójść na obronność i bezpieczeństwo. Na wynagrodzenia zapisano 1,79 bln hrywien (40,1 mld dolarów), a blisko 2,3 bln hrywien (51,5 mld dolarów) na uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Ministerstwo Finansów Ukrainy zapowiedziało również zwiększenie wydatków m.in. na świadczenia socjalne, edukację, opiekę zdrowotną i wsparcie dla weteranów.

W UE zamrożono rosyjskie aktywa warte 210 mld euro

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. w całej Unii Europejskiej zamrożono aktywa rosyjskiego banku centralnego warte ok. 210 mld euro.

Trwają dyskusje dotyczące ewentualnego użycia zamrożonych środków Rosji, ale w sprawie nie podjęto jeszcze decyzji. W grudniu 2025 r. przywódcy UE zgodzili się na pożyczenie Ukrainie 90 mld euro, które mają zostać wydane do 2027 r. Środki pochodzą z rynków kapitałowych, ale UE gwarantuje pożyczkę, która ma zostać spłacona z przyszłych rosyjskich reparacji.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali pod koniec sierpnia, by UE powróciła do kwestii użycia zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. W ich ocenie unijna pożyczka w wysokości 90 mld euro nie wystarczy. 