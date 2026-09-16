Zagraniczni partnerzy obiecali już rządowi Ukrainy ok. 20 mld dolarów pomocy w 2027 roku. Prowadzone są rozmowy, jak pokryć pozostałą część deficytu – mówił w Radzie Najwyższej Marczenko.

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W 2027 roku Ukraina przeznaczy na obronność i bezpieczeństwo 44 proc. PKB

Według rządowego projektu wydatki ukraińskiego budżetu w przyszłym roku mają wynieść 7,27 bln hrywien (ok. 160 mld dolarów), a przychody 5,6 bln hrywien (ok. 130 mld dolarów) – przekazała agencja Interfax-Ukraina.

Blisko 4,89 bln hrywien (ok. 110 mld dolarów), czyli równowartość prawie 44 proc. ukraińskiego PKB, ma pójść na obronność i bezpieczeństwo. Na wynagrodzenia zapisano 1,79 bln hrywien (40,1 mld dolarów), a blisko 2,3 bln hrywien (51,5 mld dolarów) na uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Ministerstwo Finansów Ukrainy zapowiedziało również zwiększenie wydatków m.in. na świadczenia socjalne, edukację, opiekę zdrowotną i wsparcie dla weteranów.

W UE zamrożono rosyjskie aktywa warte 210 mld euro

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. w całej Unii Europejskiej zamrożono aktywa rosyjskiego banku centralnego warte ok. 210 mld euro.

Trwają dyskusje dotyczące ewentualnego użycia zamrożonych środków Rosji, ale w sprawie nie podjęto jeszcze decyzji. W grudniu 2025 r. przywódcy UE zgodzili się na pożyczenie Ukrainie 90 mld euro, które mają zostać wydane do 2027 r. Środki pochodzą z rynków kapitałowych, ale UE gwarantuje pożyczkę, która ma zostać spłacona z przyszłych rosyjskich reparacji.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali pod koniec sierpnia, by UE powróciła do kwestii użycia zamrożonych aktywów rosyjskich na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. W ich ocenie unijna pożyczka w wysokości 90 mld euro nie wystarczy.