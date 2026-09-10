Zdaniem europarlamentarzystów aktywa te powinny zostać przeniesione do instytucji UE.
List został skierowany do szefów unijnych instytucji, w tym do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która w środę wygłosi orędzie o stanie UE w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Pismo wysłane w tygodniu poprzedzającym to ważne przemówienie ma wywrzeć presję na szefową KE, by podjęła inicjatywę w tej sprawie.
Europarlamentarzyści podkreślili w liście, że popierają niedawną inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii w sprawie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji zaapelowali pod koniec sierpnia, by UE powróciła do kwestii ich użycia, ponieważ ustanowiona przez UE pożyczka w wysokości 90 mld euro to za mało.
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Ten sam argument podnieśli europosłowie. – Pożyczka UE w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy na lata 2026–2027 stanowi ważny dowód naszego długoterminowego zaangażowania i przynosi znaczące efekty. Coraz bardziej oczywiste jest jednak, że ona sama nie wystarczy. Ukraina potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego w perspektywie krótko- i długoterminowej, zwłaszcza że obecnie szacowane koszty zniszczeń spowodowanych przez Rosję przekraczają już 600 mld euro – czytamy w liście.
Eurodeputowani wyrazili rozczarowanie, że na szczycie w grudniu 2025 r. przywódcy państw Unii nie porozumieli się w sprawie wykorzystania tych aktywów. Przypomnieli jednak, że na tamtym spotkaniu liderzy zgodzili się na to, by aktywa Rosji pozostawały unieruchomione do czasu, aż ta zakończy agresję i zrekompensuje Ukrainie wyrządzone szkody.
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– Wierzymy, że inicjatywa Szwecji, Polski, Holandii i Hiszpanii stanowi ważną okazję do poczynienia kolejnego kroku – zaznaczyli europosłowie w liście. Według nich państwa UE powinny powrócić do rozmów na ten temat, a KE – wyjść z nową propozycją.
Sygnatariusze listu uważają, że rosyjskie aktywa powinny zostać przeniesione z mieszczącej się w Belgii izby rozliczeniowej Euroclear do unijnej instytucji finansowej, która przejęłaby wszelkie zobowiązania prawne wobec Banku Centralnego Rosji.
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