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Kłęby dymu nad Manhattanem po atakach z 11 września 2001 roku
– To była najczarniejsza chwila w historii naszego miasta. Ale nie skończyła się w momencie, gdy terroryści przeprowadzili zamach. Ludzie umierali i potem – powiedział Mamdani, który jest muzułmaninem. Opublikował też 170 tysięcy oficjalnych dokumentów z tamtego okresu i zapowiedział, że światło dzienne w nadchodzącym roku ujrzą kolejne. – Ludzie uwierzyli przywódcom, ufali im. Zostali oszukani – stwierdził.
Zapewne pierwszą ofiarą zamachów był pilot polskiego pochodzenia Aleksander Ogonowski. Stał u steru samolotu, który ostatecznie uderzył w północną wieżę World Trade Center. Wiele wskazuje na to, że został śmiertelnie ugodzony nożem przez terrorystów jeszcze zanim maszyna została skierowana ku Manhattanowi przez Mohammada Attę.
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