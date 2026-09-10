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„Rzecz w tym”: Wpadka Bocheńczaka w Krakowie może osłabić wizerunek całej partii

Kraków za nieco ponad dwa tygodnie ponownie pójdzie do urn. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Kampania koncentruje się na sprawach lokalnych – strefie czystego transportu, komunikacji miejskiej, zadłużeniu, „turystyfikacji” i jakości zarządzania miastem.

Publikacja: 10.09.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Jednocześnie wybory w Krakowie mogą mieć znaczenie dla ogólnopolskiej polityki. O tym, kto ma największe szanse na zwycięstwo i co może przesądzić o wyniku, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką.

Konfederacja bez kandydata

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