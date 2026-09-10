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Jednocześnie wybory w Krakowie mogą mieć znaczenie dla ogólnopolskiej polityki. O tym, kto ma największe szanse na zwycięstwo i co może przesądzić o wyniku, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką.
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