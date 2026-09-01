MATERIAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ORLEN

ORLEN rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Z energią dla dzieci i młodzieży”. Startuje ona od nowego roku szkolnego i potrwa do końca września. Ma na celu pokazanie skali zaangażowania firmy oraz jej fundacji w szeroko rozumiany rozwój młodego pokolenia.

ORLEN od lat angażuje się w projekty związane ze sportem, kulturą i nauką, podejmując współpracę z organizacjami, instytucjami oraz partnerami społecznymi w całej Polsce. U podstaw tych działań leży przekonanie, że w dzieciach i młodzieży tkwi ogromny potencjał, ale trzeba stworzyć odpowiednie warunki do jego rozwoju.

– W młodych ludziach jest ogromna energia i potrzeba działania. Naszą rolą jest tworzenie możliwości, dzięki którym mogą odkrywać pasje, rozwijać talenty, zdobywać kompetencje i budować relacje. Robimy to w sporcie, kulturze i nauce, zarówno poprzez duże ogólnopolskie projekty, jak i inicjatywy realizowane lokalnie. Kampanią chcemy pokazać skalę tego zaangażowania, ale przede wszystkim młodych ludzi, dla których te działania są szansą na rozwój – mówi Sylwia Snopkiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu w ORLENIE.

Blisko lokalnych społeczności

Efektem działań prowadzonych z myślą o dzieciach i młodzieży są między innymi realizowane przez spółkę autorskie programy Sportowy ORLEN i Kulturalny ORLEN. Po świetnie przyjętej pierwszej edycji również tegoroczny nabór spotkał się z dużym odzewem ze strony lokalnych społeczności. Wpłynęło blisko 4900 wniosków z całego kraju. Każdy z beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w programach otrzyma wsparcie kwotą do 100 tys. zł. Zajęcia dla dzieci w ramach Sportowego i Kulturalnego ORLENU ruszają 1 września. Na ich realizację spółka przeznaczy w tym roku w sumie 24 mln zł – po 12 mln zł na sport i kulturę.

Środki trafiają przede wszystkim do niedużych miejscowości, gdzie często brakuje finansowania i atrakcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży. Lokalne organizacje działają głównie dzięki pracy społeczników i pasjonatów. W wielu przypadkach granty z ORLENU umożliwiają zakup profesjonalnego sprzętu, opłacenie wynajęcia obiektów czy zatrudnienie osób, które mają kompetencje, by prowadzić atrakcyjne zajęcia dla młodych.

Program Sportowy ORLEN realizowany jest przez ORLEN i Fundację ORLEN. Skierowany jest do klubów i organizacji regularnie prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu więcej młodych osób z różnych zakątków kraju ma szansę uprawiać aktywność fizyczną i w ten sposób spędzać czas z rówieśnikami. W drugiej edycji programu złożono ponad 1600 wniosków. Środki przekazane przez ORLEN wykorzystywane są na organizację treningów, turniejów i obozów. Pozwalają podnosić kompetencje trenerskie osób zajmujących się szkoleniem dzieci i umożliwiają zakup sprzętu.

Program obejmuje wszystkie dyscypliny sportowe poza piłką nożną, ta bowiem finansowana jest niezależnie poprzez inicjatywy takie jak Piłkarska Przyszłość z ORLENEM i Akademia Młodych Orłów, realizowana wraz z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Sportowych programów w grupie jest więcej. Jako przykład można podać między innymi wspieranie aktywności ruchowej najmłodszych w ramach programu Aktywna Szkoła, którego celem jest zwiększenie liczby zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych. Dziś łącznie blisko 800 tys. młodych ludzi rozwija sportowe pasje w programach wspieranych lub bezpośrednio realizowanych przez ORLEN. Ta liczba dobitnie pokazuje, że sponsoring realnie wpływa na codzienną aktywność fizyczną młodego pokolenia.

Firma kładzie też duży nacisk na rozwój inicjatyw artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Procentują one na wielu poziomach – wspierają odkrywanie nowych talentów, rozwijają twórcze kompetencje i inspirują. To również przestrzeń, w której młodzi ludzie uczą się współpracy. Dzięki wsparciu ORLENU organizowane są warsztaty, zajęcia artystyczne i wydarzenia edukacyjne. Nawet przypadkowe zetknięcie się z kulturą może przerodzić się w pasję na całe życie. Ważne, by stworzyć młodym ludziom, także tym z bardzo małych miejscowości, możliwość pierwszego spotkania z szeroko rozumianą sztuką.

W ramach drugiej edycji Kulturalnego ORLENU pomoc otrzyma 177 organizacji i instytucji kultury, w tym domy kultury, fundacje i biblioteki, które rozwijać będą pasję dzieci w takich dziedzinach, jak literatura, sztuki plastyczne, fotografia, film, muzyka, teatr czy rzemiosło ludowe.

Z kolei w ramach Sportowego ORLENU wsparcie dotrze do 141 lokalnych klubów sportowych. Wśród wybranych projektów, które otrzymają grant, znajdują się m.in. kluby sportowe szkolące dzieci i młodzież w wielu dyscyplinach sportu, m.in. siatkówce, koszykówce, lekkoatletyce, ale też w łucznictwie, paddleboardingu czy wrotkarstwie.

Inwestycja w naukę – inwestycja w przyszłość

ORLEN dużą wagę przykłada też do działalności edukacyjnej. Fundacja ORLEN od ponad dekady realizuje programy dla dzieci szczególnie uzdolnionych, m.in. zwycięzców olimpiad i turniejów w różnych dziedzinach. To z myślą o nich powstał program stypendialny „Dla Orłów”, kierowany do rodzin pracowników grupy. Dziś grono stypendystów liczy tysiące młodych ludzi z całego kraju. Ale to tylko jeden z wielu programów stypendialnych. Kolejny, „Mam pasję powyżej średniej”, wspiera młodych zdolnych ludzi z Płocka i powiatu płockiego, którzy wyróżniają się determinacją i pasją. Wsparcie kierowane jest także do uczniów zainteresowanych m.in. chemią i fizyką.

Młodzież otrzymuje też granty, które umożliwiają podjęcie studiów na najlepszych uczelniach świata, jak Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge czy Massachusetts Institute of Technology. To świadoma inwestycja w przyszłość kraju – laureaci programu zobowiązują się bowiem do powrotu i wykorzystania zdobytej wiedzy w Polsce. Rozwijanie kompetencji jest konieczne, jeśli chcemy, by Polska miała w przyszłości swój wkład w projektowanie technologii jutra, a nie tylko korzystała z gotowych rozwiązań.

Spotkanie Jimka ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Sztama w Kętrzynie Foto: Mat. Pras.

Długofalowe korzyści

– Dzieci i młodzież to nasza kluczowa inwestycja. Chcemy, aby każdy młody człowiek miał możliwość rozwijać talent i czerpać radość z aktywności, niezależnie od miejsca zamieszkania. Cieszy nas, że tak wiele klubów i instytucji z całej Polski chce wspólnie tworzyć przestrzeń do rozwoju młodych ludzi – podkreśla Sylwia Snopkiewicz.

Inwestowanie w rozwój młodego pokolenia, zwiększenie zainteresowania sportem, kulturą i nauką to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym. Młodzi ludzie spędzają długie godziny przed ekranami smartfonów i komputerów, co prowadzi do drastycznego spadku aktywności fizycznej i osłabienia realnych więzi międzyludzkich. Ucieczka w świat wirtualny sprzyja izolacji, zanikowi umiejętności społecznych i gwałtownemu wzrostowi problemów ze zdrowiem psychicznym. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności tworzy naturalną przeciwwagę dla ekranów, działając osłonowo zarówno na ciało, jak i umysł.

Aktywność fizyczna rozwija koordynację, zapobiega wadom postawy i otyłości, ale ma też bezpośredni wpływ na stan psychiczny. Ruch stymuluje wydzielanie endorfin i redukuje poziom kortyzolu (hormonu stresu). Gry zespołowe uczą z kolei współpracy, budowania strategii i radzenia sobie z porażką. Natomiast kontakt ze sztuką rozwija wrażliwość, wyobraźnię czy zdolności manualne, a projekty realizowane w grupie teatralnej, chórze czy orkiestrze budują relacje. Podobnie wielorakie korzyści przynosi rozwój pasji do nauki. Angażowanie dzieci w eksperymenty, kółka zainteresowań czy robotykę zamienia bierną konsumpcję treści na ciekawość świata, uczy krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów poprzez dialog i dyskusję.

Tego typu inicjatywy kształtują przyszłe kadry, które będą odpowiedzialne za rozwój kraju i zwiększają szanse na dynamiczny rozwój gospodarczy. W długiej perspektywie podejmowane dziś z myślą o najmłodszych działania przełożą się nie tylko na odkrycie indywidualnych talentów, ale też umożliwią budowę społeczeństwa innowacyjnego, zdolnego do współpracy i otwartego na wyzwania współczesnego świata.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ORLEN