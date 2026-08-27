O zatrzymaniu, do którego doszło w miniony weekend, informuje Komenda Stołeczna Policji. Brali w nim udział stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw współpracujący z funkcjonariuszami Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do zatrzymania doszło, ponieważ służby otrzymały informację o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. 

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Zatrzymanie na warszawskiej Woli. Policja znalazła 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją

Wejście do mieszkania na warszawskiej Woli funkcjonariusze przeprowadzili z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Istniało bowiem wysokie ryzyko, że znajdujący się w nim mężczyźni mogą być uzbrojeni.

Na miejscu funkcjonariusze zastali trzech mężczyzn – obywateli Rosji – w wieku 21, 25 i 42 lata. Ponadto w trakcie przeszukania mieszkania w jednej z szaf w sypialni znaleźli 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dwie z nich miały zatarte numery fabryczne. 

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Zatrzymany 42-latek aresztowany na 3 miesiące

Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji. 42-latkowi, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawiono zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Mężczyzna na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

„Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną, zaś 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony” – czytamy w komunikacie stołecznej Policji.

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RMF FM: Aresztowany 42-latek to prawdopodobnie Asłambiek S., zawodnik MMA

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM, zatrzymany 42-latek to Asłambiek S., rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) pochodzenia czeczeńskiego, reprezentujący Polskę. Mężczyzna posiada turniejowy pas KSW w wadze półśredniej oraz jest byłym mistrzem KSW w wadze półśredniej. 

Ponadto Asłambiek S. jest kuzynem Mameda Ch., innego znanego w Polsce zawodnika MMA, który w lipcu został skazany na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 280 tys. zł. Z ustaleń sądu wynikało, że mężczyzna miał nabywać lub próbować nabywać na terenie Polski i Czech samochody pochodzące z kradzieży albo innych czynów zabronionych, w tym pojazdów marek BMW M6 GT, Porsche Panamera i BMW 750 xDrive.