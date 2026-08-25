Podczas rozmowy dziewczynka opisała z przerażeniem, jak jej pijana matka prowadzi niepewnie pojazd i skręca na przeciwległy pas ruchu. Funkcjonariusze policji zlokalizowali samochód i natychmiast go zatrzymali.

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Niezdolna do prowadzenia

Według policji 40-letnia matka pozostawała „pod znaczącym wpływem alkoholu i nie była już zdolna do prowadzenia pojazdu”. Wstępne badanie alkomatem wykazało stężenie alkoholu we krwi powyżej 1,9 promila. Kobiecie zakazano dalszej jazdy, a policja skonfiskowała jej prawo jazdy.

Jej córka została następnie przekazana pod opiekę „odpowiedniego członka rodziny”, poinformowali funkcjonariusze. Do zdarzenia doszło około północy w sobotę. Matce postawiono zarzuty karne za jazdę pod wpływem alkoholu.