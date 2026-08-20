Do zatrzymania Wołodymyra Żurawlowa, obywatela Ukrainy podejrzanego przez prokuraturę Niemiec o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, doszło w Chorwacji podczas zdjęć do filmu fabularnego inspirowanego tym zdarzeniem – podał portal Legal Tribune Online (LTO).

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Zatrzymanie ws. Nord Stream na planie hollywoodzkiego filmu w Chorwacji

Zdjęcia do politycznego thrillera „Snake Island” z udziałem hollywoodzkich gwiazd, Seana Penna i Adriena Brody'ego, ruszyły na początku sierpnia – poinformował w środę portal zajmujący się tematami związanymi z prawem. Początkowo ekipa pracowała w Zagrzebiu, po czym przeniosła się na chorwackie wybrzeże.

„Według doniesień medialnych film opowiada o działającej w ukryciu grupie ukraińskich nurków, która podejmuje niebezpieczną misję w czasie narastających napięć między Rosją a Ukrainą” – dodał LTO.

Europejski Nakaz Aresztowania i zarzuty dla Wołodymyra Żurawlowa

W środę federalna prokuratura Niemiec poinformowała, że Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream, w niemieckich dokumentach określany jako „Vladimir Z.”, został ujęty przez policję w mieście Pula na zachodzie Chorwacji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Stawia mu się zarzuty spowodowania eksplozji, sabotażu oraz zniszczenia infrastruktury. Mężczyzna ma zostać przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości.

Zatrzymanie w Polsce i decyzja sądu w Warszawie

Według agencji dpa aresztowany to Wołodymyr Żurawlow, którego wydania niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości odmówił w październiku 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, uchylając mu areszt i nakazując niezwłoczne zwolnienie go. Mężczyznę zatrzymano pod koniec września 2025 roku w Polsce.

Obrońca Żurawlowa w polskim procesie mec. Tymoteusz Paprocki potwierdził w środę w rozmowie z PAP, że zatrzymany w Chorwacji Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream to jego klient.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.