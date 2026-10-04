Prawie cztery tony żywności, leków i artykułów dla dzieci dostarczyli ukraińscy żołnierze mieszkańcom okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim. Pomoc zrzucono z dronów. To druga taka operacja w ostatnich dniach.

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Do mieszkańców trafiło niemal 400 paczek. W operacji uczestniczyli żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, piechoty morskiej oraz Państwowej Służby Granicznej.

„Łącznie za pomocą dronów żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, we współpracy z 30. Korpusem Piechoty Morskiej, 34. Samodzielną Brygadą Piechoty Morskiej Borysfen oraz 79. Oddziałem Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, dostarczyli paczki o łącznej wadze prawie czterech ton. Zawierały one żywność, leki i zestawy dla dzieci” – przekazał Iwan Wyhiwski.

Podczas operacji załoga drona Perun miała również wydostać z okupowanego terytorium sześć zwierząt.

Ołeszki. Dwa tysiące mieszkańców bez żywności i wody

Sytuacja mieszkańców Ołeszek jest bardzo trudna. Według ukraińskich władz w mieście pozostaje około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Mają one ograniczony dostęp do żywności, wody i leków.

„Podczas gdy Rosjanie przetrzymują mieszkańców okupowanych Ołeszek faktycznie jako zakładników – bez żywności, wody i leków – nasze jednostki nadal robią wszystko, co możliwe, aby uratować Ukraińców przed głodem” – przekazał Wyhiwski.

Szefowa miejscowej administracji Tetiana Hasanenko informowała wcześniej, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom część żywności dostarczanej przez ukraińskie drony.

Dostarczenie pomocy drogą lądową jest bardzo trudne. Drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad Ołeszkami stale operują rosyjskie drony. Utrudnia to również mieszkańcom opuszczenie okupowanego terenu.

Okupowane Ołeszki leżą kilka kilometrów od Chersonia

Ołeszki znajdują się około 4 km od Chersonia, na okupowanym przez Rosję lewym brzegu Dniepru. Rosyjskie wojska zajęły miejscowość w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

W czerwcu 2023 r. Ołeszki zostały zalane po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. Znaczna część miasta znalazła się wówczas pod wodą, a akcję ratunkową na okupowanym brzegu utrudniały działania rosyjskich wojsk.