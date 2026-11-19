Jak podały chińskie media państwowe, Xi Jinping przyjął Donalda Trumpa w rządowym kompleksie Kylin Villa. Rozmowa rozpoczęła się z niemal godzinnym opóźnieniem i trwała około godziny.

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– Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji (przeciwko Ukrainie – PAP) – oświadczył Trump na początku spotkania. – Ukraina chciałaby zakończenia tej wojny. Myślę, że mogę w dużej mierze wypowiadać się w tej sprawie w imieniu nas obu – dodał.

Amerykański prezydent nawiązał w ten sposób do zaplanowanego na dalszą część dnia bezprecedensowego spotkania trójstronnego z udziałem przywódcy Rosji Władimira Putina.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump w Shenzhen nazwał Władimira Putina „swoim przyjacielem” Przed trójstronnym spotkaniem z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem prezydent USA, Donald Trump, spotkał się na marginesie szczytu z rosyjskim przyw...

Trump zwrócił również uwagę na zbieżność interesów Stanów Zjednoczonych i Chin na Bliskim Wschodzie. – Zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Chinom zależy na tym (...), by Iran nie wszedł w posiadanie broni nuklearnej. W obu tych kwestiach mamy bardzo zdecydowane stanowisko – zaznaczył prezydent USA.

Xi Jinping ocenił z kolei, że stosunki chińsko-amerykańskie są „stabilne” i „rozwijają się w korzystnym kierunku”.

Waszyngton i Pekin szukają porozumienia w sprawach handlowych

Z wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli administracji USA wynikało, że jednym z głównych tematów rozmowy miała być realizacja dotychczasowych ustaleń handlowych między Waszyngtonem a Pekinem. Przedstawiciel administracji Trumpa informował, że dostawy metali ziem rzadkich i produktów pochodnych z Chin do USA są realizowane wolniej, niż oczekiwała strona amerykańska.

Właśnie dlatego podczas wrześniowej wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami przedłużono nie o sześć miesięcy, lecz o dwa miesiące. Przedstawiciel władz USA zapowiadał, że Trump może poruszyć tę kwestię w rozmowie z chińskim przywódcą. Zastrzegł jednocześnie, że nie należy oczekiwać ogłoszenia zmian w polityce celnej.

Wcześniej w czwartek Xi Jinping i Donald Trump uczestniczyli w porannej sesji obrad 33. szczytu APEC, podczas której wygłosili przemówienia. Amerykański prezydent odbył również krótką rozmowę z Władimirem Putinem.

Po zakończeniu spotkania przywódców USA i Chin zaplanowano bezprecedensowe rozmowy trójstronne z udziałem Trumpa, Xi Jinpinga i rosyjskiego prezydenta.

Dwudniowy 33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) zgromadził przedstawicieli 21 gospodarek regionu. Chiny są gospodarzem tego wydarzenia po raz pierwszy od 12 lat.