Trump i Putin uczestniczą w szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. Gospodarzem szczytu jest przywódca Chin Xi Jinping. Ok. 7.30 czasu polskiego na marginesie szczytu ma dojść do trójstronnego spotkania Trumpa, Putina i Xi.

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Donald Trump do Władimira Putina: Od lat utrzymujemy świetne relacje

Podczas krótkiego powitania przywódców, Trump, wchodząc do sali, powiedział: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”.

– Z radością zapatruje się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie – powiedział prezydent USA witając się z Putinem.

Putin odpowiedział kilkoma słowami, które nie były wyraźnie słyszalne.

Przed spotkaniem z Władimirem Putinem Donald Trump zapewnił, że nie podejmie decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców

Do spotkania doszło na marginesie szczytu, bez formalnego ceremoniału. W wywiadzie dla Fox News przed rozmową z Putinem Trump zapewnił, że nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie ponad głowami Ukraińców.

Trump, przed spotkaniem trójstronnym, ma się jeszcze spotkać na marginesie szczytu z samym Xi.

Kraje APEC Foto: PAP

Wcześniej prezydent USA zabrał głos na forum szczytu APEC. W wystąpieniu podkreślił, że USA odrzucają możliwość wprowadzenia globalnych regulacji ograniczających rozwój sztucznej inteligencji. Trump mówiąc o AI, używał wprowadzonego przez siebie określenia „superinteligencja”.

– Jest niemal całkowicie dobra, ale ma pewne złe elementy – stwierdził Trump w kontekście AI. Prezydent USA przyznał, że nową technologię trzeba obserwować i ostrożnie zarządzać jej negatywnymi aspektami, jednak stanowczo wykluczył „globalistyczne regulacje” tłumiące branżę. – Nie pozwolimy, by to nastąpiło – stwierdził.

Mówiąc o gospodarce, Trump podkreślił, że USA rozwijają się najszybciej spośród wszystkich państw rozwiniętych, a liczba pracujących Amerykanów jest najwyższa w historii. Mówił o 22,2 bln dolarów zadeklarowanych nowych inwestycji w USA, ponad 20 zawartych umowach handlowych oraz kolejnych negocjowanych porozumieniach. Twierdził również, że inflacja w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie trzy miesiące utrzymywała się „poniżej 2 proc.”, co było niezgodne z danymi Biura Statystyki Pracy USA, według których roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 3,4 proc. w sierpniu i 3,7 proc. we wrześniu.

Trump podkreślił, że z niecierpliwością czeka na „historyczne spotkanie trójstronne” z przywódcami Chin i Rosji, Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, nie podając jednak żadnych szczegółów tych rozmów.

Władimir Putin pojawił się na szczycie APEC po raz pierwszy od 2017 roku

Z kolei Putin w swoim wystąpieniu w drugim dniu szczytu przekonywał, że Rosja przyczynia się do bezpieczeństwa w regionie i zapewniał, że partnerzy mogą na nią liczyć. Zaprosił też państwa regionu do korzystania z „logistycznej infrastruktury” Rosji.

Putin pojawił się osobiście na szczycie przywódców APEC po raz pierwszy od 2017 roku (wówczas szczyt odbywał się w Danang, w Wietnamie). Na marginesie szczytu w Danang Putin również spotkał się z Trumpem, który rozpoczynał wówczas swoją pierwszą kadencję w Białym Domu.

Agenda rozmów Trumpa, Xi i Putina nie jest znana. Z medialnych doniesień wynika, że przywódcy mają rozmawiać o rozwoju sztucznej inteligencji, a Trump chce poruszyć również temat ograniczenia arsenałów atomowych. Dotychczas Chiny odmawiały udziału w takich rozmowach, wskazując, że jej arsenał atomowy (ok. 600 głowic) jest znacznie mniejszy niż arsenał USA i Rosji (oba kraje mają ponad 5 tys. głowic nuklearnych). Trump ma poruszyć również temat wojny USA z Iranem (Rosja i Chiny utrzymują bardzo dobre relacje z zaatakowanym przez USA i Izrael krajem), nie jest natomiast pewne, czy na trójstronnym szczycie poruszony zostanie temat wojny na Ukrainie, ponieważ Xi nie uczestniczy w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny.