Z tego artykułu dowiesz się: na czym polega ścisła współpraca zespołu parlamentarnego Ryszarda Petru z kluczową organizacją rynku private equity;

jakie zarzuty o konflikt interesów pojawiają się w związku z biznesową działalnością polityka;

dlaczego funkcjonowanie zespołów parlamentarnych jest przez ekspertów określane mianem „lobbingowej szarej strefy”.

Sejm, 2 lipca 2026 r., posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Prywatnych Inwestycji Kapitałowych w Polskie Firmy. – Dziękuję za obecność, otwieram posiedzenie zespołu i proponuję dzisiaj najpierw przejść przez nasze pismo, które przygotowaliśmy wspólnie z państwa udziałem – rozpoczyna przewodniczący zespołu poseł klubu Centrum Ryszard Petru, zwracając się do obecnych na sali trojga przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

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To ostatnie jest największą i najważniejszą organizacją na rynku private equity i venture capital, czyli inwestycji kapitałowych, polegających na kupowaniu udziałów w spółkach, które nie są notowane na giełdzie. Podczas posiedzenia posłowie uzgadniali z PSIK treść pisma, które jako zespół wyślą do Ministerstwa Finansów. – Chodzi o to, żebyśmy to wszyscy (posłowie – red.) podpisali – mówił Petru. – Bo zawsze mogę wysłać pismo jako przewodniczący zespołu, ale to nie ma wtedy siły rażenia – dodawał, co słychać na nagraniu posiedzenia zespołu, które jest dostępne na stronie sejmowej.

W posiedzeniach zespołu uczestniczą przedstawiciele PSIK, a Petru wprost namawia do poparcia postulatów branży

Czym są zespoły poselskie? W odróżnieniu od komisji sejmowych, które są oficjalnymi organami Sejmu, mogą być tworzone przez posłów wyjątkowo łatwo. Wystarczy podać do wiadomości marszałka Sejmu skład zespołu i regulamin. Posłowie mogą w ramach zespołów zajmować się dowolną tematyką z dowolną intensywnością, nie dostają za to żadnych pieniędzy, a Kancelaria Sejmu jedynie pomaga w rezerwacji sal na posiedzenia. Liczba takich zespołów szybko rośnie. Np. w drugiej kadencji rządów PO-PSL było ich 163, w pierwszej po objęciu władzy przez PiS – 242, a w kolejnej – 268. W obecnej padł rekord, bo zespołów jest już aż 319.

Na pytanie, czym się zajmują, najłatwiej odpowiedzieć: wszystkim. Od spraw harcerstwa w Polsce i poza granicami kraju, przez walkę z hejtem, po wsparcie pszczelarstwa. Zespół Ryszarda Petru powstał 1 kwietnia, a w jego skład wchodzi łącznie z nim sześciu posłów z Centrum, Lewicy, Konfederacji, PiS, KO i PSL. Choć obserwując prace zespołu, można odnieść wrażenie, że ma on też nieformalnych członków: przedstawicieli PSIK.

Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Prywatnych Inwestycji Kapitałowych w Polskie Firmy odbył dotąd pięć posiedzeń, z czego w internecie można zobaczyć zapisy trzech. We wszystkich aktywnie uczestniczyli przedstawiciele PSIK. Co więcej, do zamieszczonych na stronach Sejmu informacji o poszczególnych posiedzeniach załączono dokumenty z logo PSIK: „PE/VC jako motor innowacji i wzrostu gospodarczego” oraz „Postulaty zespołu parlamentarnego – projekt pisma”.

Jak wynika z posiedzeń, PSIK szczególnie zainteresowane jest projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem funduszy inwestycyjnych, nad którym toczą się prace w rządzie. Nowelizacja ma ułatwić polskim towarzystwom funduszy inwestycyjnych warunki równej konkurencji z funduszami zagranicznymi. To właśnie prac nad tą ustawą dotyczy pismo, którego treść Petru omawiał z PSIK i do którego poparcia namawiał innych posłów zespołu. – Idea jest taka, że to jest pismo, które jest zgodne jakby z rozmowami, które prowadzą (PSIK – przyp. red.) z Ministerstwem Finansów i z KNF-em, a my jako zespół wspieramy to i ponaglamy do działania – wyjaśniał poseł Petru podczas lipcowego posiedzenia.

Jednym z głównych celów PSIK jest wpływ na projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych, nad którym pracuje rząd

I rzeczywiście, takie pismo trafiło do resortu pracującego nad nowelizacją. „31 lipca 2026 r. do Ministerstwa Finansów i Gospodarki wpłynęło wystąpienie przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Wspierania Prywatnych Inwestycji Kapitałowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające postulaty dotyczące projektu UD356, podpisane przez posła Ryszarda Petru jako przewodniczącego zespołu” – informuje nas wydział prasowy ministerstwa.

Ministerstwo Finansów przekazało nam ten dokument. Nosi tytuł „Wystąpienie Zespołu Parlamentarnego ds. Wspierania Prywatnych Inwestycji Kapitałowych w Polskie Firmy, zawierające postulaty dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem funduszy inwestycyjnych (UD356)”. Na wstępie zespół wyraża swoje uznanie dla rynku private equity i venture capital. „Inwestycje private equity i venture capital w Polsce stanowią dziś około 0,15 proc. PKB, podczas gdy średnia europejska wynosi około 0,6 proc., a w Szwecji 1,4 proc. Jest to luka kapitałowa i niewykorzystany potencjał rozwojowy” – pisze.

Następnie przedstawia kilkanaście zaleceń dla ministerstwa, w dużej mierze zbieżnych z postulatami formułowanymi przez PSIK. Zespół Petru proponuje m.in. wprowadzenie preferencji podatkowych dla kwalifikowanych funduszy inwestycyjnych, podobnych jak w przypadku alternatywnych spółek inwestycyjnych, zwiększenie limitu inwestycji w jeden fundusz rynku prywatnego z 1 do 2 proc. aktywów PPK czy liczenie limitów inwestycyjnych według kapitału deklarowanego, a nie wyłącznie wpłaconych środków. Bardzo zbliżone postulaty znalazły się w piśmie, jakie PSIK skierował do Ministerstwa Finansów i które można odnaleźć na stronach rządowego procesu legislacyjnego.

Relacjami z branżą private equity chwali się była firma Ryszarda Petru

Skąd zainteresowanie Ryszarda Petru rynkiem private equity i venture capital? Od dwóch tygodni czekamy na odpowiedź od Petru w tej sprawie. Od jego asystentek dowiedzieliśmy się najpierw, że Petru otrzymał nasze pytania i się z nimi zapoznał, a później – że jest na urlopie i nie ma z nim kontaktu. Nie odpowiedział na prośbę o kontakt, wysłaną do niego osobiście. Nietrudno jednak przekonać się, że Petru miał kontakt z tym rynkiem już wcześniej jako biznesmen.

Posiadamy silne relacje z kluczowymi funduszami typu private equity fragment opisu na stronie internetowej firmy Petru Zientek Capital Partnersp

Petru, były przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, po raz pierwszy został posłem w 2015 r. jako ówczesny lider Nowoczesnej. W 2019 r. poinformował o wycofaniu się z polityki i powrocie do biznesu, a w 2020 r. został partnerem zarządzającym w spółce prawa handlowego Petru Zientek Capital Partners. Od około roku Petru nie jest już formalnym wspólnikiem spółki, udziały ma za to fundacja rodzinna, której beneficjentami są Petru i jego żona, była posłanka Joanna Mihułka-Petru. Mimo formalnego wycofania się Petru firma PZ Capital Partners wciąż mocno eksponuje nazwisko i wizerunek posła.

Czym się zajmuje? Jak sama pisze w internecie, m.in. pomaga w fuzjach i przejęciach oraz pozyskiwaniu finansowania dla firm. „Posiadamy silne relacje z kluczowymi funduszami typu private equity, które aktywnie inwestują na polskim rynku. Dysponujemy również szeroką siecią kontaktów, pozwalającą dotrzeć nam do inwestorów strategicznych w różnych branżach” – podkreśla spółka. Zaś z wpisów, które współwłaściciel firmy Bartłomiej Zientek zamieszcza w mediach społecznościowych, wynika, że uczestniczył on w transakcjach, w których zaangażowani byli członkowie PSIK: fundusz MCI oraz kancelaria MFW Fiałek.

Którzy obecni lub byli klienci Petru Zientek Capital Partners należą do PSIK? W jakich transakcjach z udziałem członków PSIK doradzała lub uczestniczyła w inny sposób Petru Zientek Capital Partners? To kolejne pytania, na które nie odpowiedział nam Ryszard Petru. Podobne wysłaliśmy do Petru Zientek Capital Partners, ale też nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

„Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych nie prowadzi ewidencji klientów firm doradczych ani rejestru stron biorących udział w transakcjach realizowanych przez swoich członków. Nie jest również stroną umów zawieranych między członkami stowarzyszenia a ich kontrahentami. Warto przy okazji podkreślić, że do PSIK należą zarówno fundusze private equity i venture capital, jak i całe grono członków wspierających, wśród których są banki, kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi finansowe i doradcze. W dużej mierze są to podmioty aktywnie uczestniczące w polskim rynku transakcyjnym, często występujące w różnych rolach przy tych samych przedsięwzięciach” – napisało nam z kolei Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.

W swoim mailu stowarzyszenie zapewniło nas, że PZ Capital Partners oraz inna firma posła – Petru Finanse – nie są członkami PSIK oraz załączyło długą analizę na temat powstającego w rządzie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem funduszy inwestycyjnych. Zdaniem PSIK projekt jest ważnym elementem polityki gospodarczej rządu, a Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych uczestniczy w pracach nad projektem od samego początku. Jak podkreśla: na transparentnych zasadach.

Działalność zespołów poselskich budzi coraz większe kontrowersje. Sejm nawet zmienił regulamin, by zwiększyć kontrolę nad zespołami

– Jeśli rzeczywiście Ryszard Petru był związany z branżą biznesową, na rzecz której obecnie działa jako poseł, dochodzi do ewidentnego konfliktu interesów. Niestety, nie mamy przepisów, które by tego zabraniały albo to regulowały. W zasadzie cały lobbing w Polsce odbywa się w szarej strefie – ocenia Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, organizacji zabiegającej o przejrzystość życia publicznego.

Zauważa, że nie jest to pierwszy raz, gdy zespoły poselskie budzą kontrowersje. W 2022 r. alarmowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że ówczesny poseł Konfederacji Grzegorz Braun zarejestrował Parlamentarny Zespół ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19, którego posiedzenia tytułował „poselską komisją śledczą”. Prowadził je tak, by przypominały obrady prawdziwej sejmowej komisji śledczej: za jednym stołem zasiadali członkowie „komisji”, za innym „świadkowie”, a przed jednymi i drugimi stały kartki z nazwiskami. Rzekoma „komisja śledcza” zajmowała się tropieniem nieprawidłowości w czasie walki z pandemią.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że w pięciu zespołach, prowadzonych przez posła niezrzeszonego Marcina Józefaciuka, zasiada jedynie... Marcin Józefaciuk jako przewodniczący. Sytuacja związana jest z faktem, że po odejściu Józefaciuka z KO z jego zespołów wypisali się inni posłowie. Jednak Józefaciuk zespołów nie rozwiązał.

Przed kilkoma tygodniami Wirtualna Polska opisała z kolei kontrowersje wokół Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, którym kieruje poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Jak informowała, zespół działał na rzecz podmiotów, z którymi wcześniej współpracowały firmy założone przez Wiplera i jego wspólnika Michała Krzymowskiego.

Jednak najczęstszym zarzutem wobec tworzonych na potęgę zespołów parlamentarnych nie są potencjalne konflikty interesów, tylko fasadowość ich działania. – Wiele zespołów pełni funkcję wyłącznie medialno-propagandową i powstaje po to, by móc pojechać w teren wyborczy z wizytówką wskazującą, że jest się przewodniczącym jakiegoś rzekomo poważnego gremium zajmującego się budową drogi albo fabryki w tej właśnie okolicy – tłumaczył nam w marcu Jarosław Urbaniak z KO, przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Pisaliśmy wówczas, że z patologii związanych z coraz liczniejszymi zespołami parlamentarnymi zdaje sobie sprawę kierownictwo Sejmu, które chce zmienić regulamin izby po to, by marszałek mógł rozwiązywać zespoły nieaktywne lub „nadużywające powagi Sejmu”. Taka zmiana regulaminu rzeczywiście została uchwalona przez Sejm. – Przegląd zespołów sejmowych planujemy na przełomie roku – mówi nam nieoficjalnie wysoki rangą urzędnik Kancelarii Sejmu.