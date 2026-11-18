Prezydent Krakowa Łukasz Gibała podczas sesji Rady Miasta
Za odesłaniem projektu do prezydenta Krakowa Łukasza Gibały opowiedzieli się radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu głosowali przedstawiciele PiS oraz prezydenckiego klubu Kraków dla Mieszkańców. Według radnych KO Łukasz Gibała powinien ponownie zwrócić się do mera Lwowa Andrija Sadowego o stanowisko w sprawie decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej, która ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
Wcześniej tego dnia Łukasz Gibała zapowiedział, że nie wycofa się z inicjatywy zawieszenia współpracy partnerskiej z ukraińskim Lwowem. Na platformie X poinformował, że podczas sesji rady miasta podtrzymał wniosek w tej sprawie złożony blisko miesiąc temu. Wówczas skierował również pismo do mera Lwowa Andrija Sadowego, dając mu możliwość zajęcia stanowiska i potępienia decyzji radnych obwodowych.
„Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi” – napisał prezydent Krakowa. Brak reakcji ze strony władz miasta wskazał jako jeden z powodów podtrzymania swojego wniosku.
Jak opisywała „Rzeczpospolita”, uchwałę przyjęto 20 października podczas posiedzenia plenarnego Lwowskiej Rady Obwodowej. Obejmuje ona trzy elementy ukraińskiej pamięci historycznej: UPA, jej dowódcę Romana Szuchewycza oraz Ołeha Olżycza, poetę i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Podczas obrad szef komisji kultury Swiatosław Szeremeta uzasadniał potrzebę upamiętnienia tych postaci i organizacji. „Jest to nasza historia, nasi bohaterowie i powinniśmy w należny sposób uszanować ich pamięć” – powiedział, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.
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Decyzja wywołała sprzeciw w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej przypomniał o odpowiedzialności UPA za zbrodnie na polskiej ludności Wołynia. W lipcu 1943 roku jej oddziały przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków. Polska uznaje te zbrodnie za ludobójstwo. Tymczasem w ukraińskiej pamięci historycznej UPA i OUN są często przedstawiane jako organizacje związane z walką o niepodległość.
IPN określił ustanowienie roku Szuchewycza jako „cios wymierzony w pamięć o ofiarach dokonanego na jego rozkaz ludobójstwa”. Krytycznie do uchwały odniósł się również wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaapelował do władz Ukrainy o odcięcie się od stanowiska lwowskich radnych.
Uchwała spotkała się także z zastrzeżeniami ze strony władz centralnych Ukrainy. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało ją za szkodliwą dla relacji z Polską. Z kolei premier Donald Tusk informował o rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim.
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Według relacji szefa polskiego rządu ukraiński prezydent nie zamierza poprzeć uchwały, jeśli jej dalsze losy będą zależały od niego.
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