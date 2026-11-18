W środowym spotkaniu w KPRP uczestniczyli przedstawiciele m.in. PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz Demokracji Bezpośredniej. Po zakończeniu rozmów Zbigniew Bogucki przekazał, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udało się przygotować wspólną propozycję dotyczącą przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

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Jak wyjaśnił szef KPRP, podstawą prac była propozycja PSL, którą określił jako najbardziej rozbudowaną spośród dotychczas przedstawionych. Została ona jednak „mocno uzupełniona” o postulaty pozostałych klubów i kół parlamentarnych.

Bogucki poinformował, że kolejne spotkanie przedstawicieli ugrupowań z Kancelarią Prezydenta zaplanowano na czwartek na godz. 18. Będzie to już trzecia runda rozmów poświęconych sytuacji w TK.

Spór o TK. Zbigniew Bogucki: Są postępy w rozmowach w KPRP

Relacjonując przebieg środowych konsultacji, szef KPRP ocenił, że uczestnicy osiągnęli zgodność w około 70 proc. omawianych kwestii. Dotyczy ona zarówno propozycji odnoszących się bezpośrednio do TK, jak i dodatkowych, incydentalnych rozwiązań, które miałyby pomóc w zakończeniu trwającego wokół niego kryzysu.

W spotkaniu wzięły udział wszystkie kluby i koła obecne podczas poniedziałkowych rozmów. Ich przedstawiciele zadeklarowali również udział w kolejnym spotkaniu. Bogucki zaznaczył jednocześnie, że na środowe konsultacje nie odpowiedziały Koalicja Obywatelska, Lewica i Centrum.

Celem negocjacji jest wypracowanie propozycji, która uzyska poparcie większości bezwzględnej gromadzącej się wokół rozmów prowadzonych w Kancelarii Prezydenta – wyjaśnił Bogucki.

Pytany o harmonogram kolejnych konsultacji, odpowiedział, że spotkania będą organizowane na bieżąco, w zależności od postępów negocjacji. Podkreślił, że rozmowy nabrały dużej dynamiki. – Będziemy robić wszystko, żeby te rozmowy trwały i zmierzały do finału, czyli pakietu rozwiązań, które zaakceptują wszystkie środowiska – podkreślił Bogucki.

Bogucki zapowiedział także swoją obecność podczas czwartkowych konsultacji społecznych w Sejmie, organizowanych przez PSL i dotyczących projektu zmian w konstytucji.

Zbigniew Bogucki krytycznie o decyzji w sprawie immunitetów sędziów TK

Podczas rozmowy z dziennikarzami szef KPRP odniósł się również do decyzji sędziów Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Ocenił ją jako „fatalną decyzję”.

– Ona jest bez podstaw prawnych, jest w kontrze do prawa, konstytucji, logiki prawnej, a także w kontrze do elementarnej logiki – stwierdził.

Zgromadzenie sędziów TK, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, zdecydowało o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w czterech sprawach. Jednocześnie nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie ani zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. W przypadku Bartłomieja Sochańskiego zgromadzenie zgodziło się na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – wynika ze środowego komunikatu.