Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że nie spodziewa się szybkiego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego wypowiedź przytoczyła w środę włoska agencja Ansa.

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Sikorski o zakończeniu wojny w Ukrainie

– Byłbym zaskoczony, gdyby osiągnięto szybkie rozwiązanie – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Sikorski odniósł się również do wtorkowego ukraińskiego ataku na Most Kerczeński, który przebiega nad Cieśniną Kerczeńską i łączy Półwysep Tamański w Rosji z okupowanym przez nią Krymem. Zaznaczył, że trudno przewidzieć, jaki wpływ na rosyjskie elity może mieć uszkodzenie przeprawy.

– Nigdy nie wiadomo, jaki wpływ może mieć zniszczenie Mostu Kerczeńskiego – a właściwie połowy Mostu Kerczeńskiego – na sposób myślenia i na rosyjskie elity – powiedział minister.

Putin liczy na zimę. Sikorski wskazuje na rosyjskie kalkulacje

Szef MSZ przedstawił również swoją ocenę strategii rosyjskiego przywódcy. Jego zdaniem Władimir Putin wciąż zakłada, że trudne warunki zimowe doprowadzą do osłabienia ukraińskiego oporu.

– Gdybym miał zaryzykować przypuszczenie, powiedziałbym, że Putin wciąż liczy na to, iż zima złamie ukraiński opór – ocenił Sikorski.

Polski wicepremier nie podziela jednak takiego scenariusza. Wyraził przekonanie, że rosyjskie kalkulacje mogą okazać się błędne. Jednocześnie zaznaczył, że, jeśli oczekiwania Moskwy związane z zimą się nie spełnią, wiosną może dojść do ograniczenia rosyjskich ambicji.

– Myślę, że się myli. Jednak miejmy nadzieję, że, jeśli to nie zadziała, to wraz z nadejściem wiosny zacznie ograniczać swoje ambicje – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski o antyukraińskiej propagandzie na Węgrzech

W środę opublikowano również rozmowę Radosława Sikorskiego z węgierskim tygodnikiem „HVG”. Szef polskiego MSZ wyraził w niej nadzieję, że mieszkańcy Węgier nie będą już poddawani antyukraińskiej propagandzie.

– Mam nadzieję, że Węgrom przestanie się robić „pranie mózgu” antyukraińską propagandą i że – podobnie jak Polacy – dostrzegą oni, iż brutalne ataki Rosji na Ukrainę uderzają również w nich samych – powiedział minister.

Sikorski skrytykował przy tym sposób, w jaki poprzedni węgierski rząd Viktora Orbana przedstawiał rosyjską agresję na Ukrainę. Zwrócił uwagę, że obwinianie Kijowa za wybuch wojny trudno pogodzić z historycznymi doświadczeniami Węgier. Przywołał w tym kontekście powstanie z 1956 roku, brutalnie stłumione przez wojska Związku Radzieckiego.

Polski wicepremier podkreślił również, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie stanowi zagrożenie nie tylko dla samego Kijowa, ale także dla bezpieczeństwa Węgier.

Sikorski krytykuje relacje rządu Orbana z Moskwą

W rozmowie z „HVG” minister odniósł się także do relacji poprzednich władz Węgier z Rosją. Zaznaczył, że państwa członkowskie Unii Europejskiej mają prawo realizować własne interesy narodowe, ale powinny uwzględniać również dobro całej wspólnoty.

Jak ocenił, za rządów poprzedniego węgierskiego gabinetu nie zawsze udawało się zachować taką równowagę. Sikorski zwrócił uwagę, że niektóre kontakty Budapesztu z Moskwą podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę podważały zaufanie między sojusznikami.

– Ton niektórych rozmów sugerował bliskość wobec strony rosyjskiej, co w naszej ocenie było niestosowne – zaznaczył.

Szef polskiej dyplomacji poruszył również kwestię węgierskiej mniejszości zamieszkującej zachodnią Ukrainę. Problem ten od lat wpływa na stanowisko Budapesztu w sprawie negocjacji akcesyjnych Kijowa z Unią Europejską.

Sikorski zauważył, że spory dwustronne pojawiające się podczas procesu przyjmowania nowych państw do UE nie są niczym nadzwyczajnym. Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma jednak dobra wola obu stron. Ocenił przy tym, że stosunki węgiersko-ukraińskie zmierzają obecnie we właściwym kierunku.

Sikorski wspomina znajomość z Orbanem. „Broniliśmy go znacznie dłużej”

Węgierski tygodnik zapytał również polskiego ministra o jego wieloletnią znajomość z Viktorem Orbanem. Obaj politycy studiowali na Uniwersytecie Oksfordzkim. Sikorski przyznał, że zapamiętał węgierskiego polityka jako liberała i do dziś trudno mu zrozumieć jego późniejszą transformację polityczną oraz zwrot w stronę skrajnej prawicy.

– Premier Donald Tusk i ja broniliśmy Viktora Orbana w ramach Europejskiej Partii Ludowej znacznie dłużej niż inni – powiedział.

Nowy etap relacji polsko-węgierskich

Pomimo napięć z ostatnich lat Radosław Sikorski wyraził optymizm dotyczący przyszłości stosunków między Warszawą a Budapesztem pod rządami Petera Magyara. Zaznaczył, że dialog polityczny między oboma państwami jest już intensywny i konstruktywny.

Polska chce również przywrócenia normalnych relacji gospodarczych i kulturalnych z Węgrami. Sikorski pozytywnie ocenił ponadto ożywienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.

W czwartek szef polskiego MSZ ma złożyć wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z węgierską minister spraw zagranicznych Anitą Orban.