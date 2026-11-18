W ramach nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji UE zaproponuje zakaz wjazdu do bloku byłym bojownikom - informuje Bloomberg, powołując się na źródła. Ta restrykcja ma być centralnym elementem pakietu.

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Komisja Europejska planuje również zaproponować środki przeciwko kilku bankom, dostawcom usług kryptowalutowych i około 65 statkom tzw. floty cieni. Ponadto pakiet obejmuje ograniczenia eksportowe dla podmiotów i towarów związanych z wojskiem, a także zakaz transakcji z kilkoma portami i rafineriami ropy naftowej.

Aby przyspieszyć przyjęcie pakietu, Komisja Europejska prawdopodobnie powstrzyma się od wprowadzania środków, którym wcześniej sprzeciwiały się niektóre kraje, w tym zakazu świadczenia usług morskich – podają źródła Bloomberga.

Będzie specjalny organ ds. sankcji

Ponadto UE planuje utworzenie specjalnej agencji ds. sankcji, która połączy funkcje unijnych organów finansowych, handlowych i podatkowych. Oczekuje się, że rozpocznie ona działalność na początku przyszłego roku i będzie nadzorować cały proces, od opracowywania wniosków po monitorowanie egzekwowania sankcji. Bloomberg podaje również, że w ramach nowego pakietu sankcji UE zamierza wprowadzić osobną kategorię ograniczeń dotyczących technologii i mediów społecznościowych.

Bruksela spodziewa się przyjęcia 22. pakietu sankcji w przyszłym miesiącu.

Ostatnie sankcje UE nałożyła na Rosję 16 listopada. Objęły one między innymi rafinerie ropy naftowej w Moskwie i Omsku, Gazprom Neftekhim Saławat i TAIF-NK, firmę płatniczą YuMoney oraz ponad 40 rosyjskich banków. Na liście sankcji znalazła się również założycielka Wildberries Tatiana Kim, współwłaściciel Yandexu i założyciel funduszu venture capital LETA Capital Aleksandr Czaczawa oraz prezenter telewizyjny Daniił Bezsonow.