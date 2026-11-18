Na Kahanę zagłosowało 66 ze 120 izraelskich parlamentarzystów. Kandydat bloku skupionego wokół Likudu i Netanjahu, Ofir Katz, zdobył 52 głosy. Wybór przewodniczącego Knesetu poprzedziła trwająca około siedmiu godzin debata w parlamencie.

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Gadi Eisenkot buduje koalicję, partie arabskie popierają kandydata jego bloku na przewodniczącego Knesetu

W zakończonych 27 października wyborach do Knesetu blok, na którego czele stoi Netanjahu, zdobył 53 miejsca, a opozycyjny blok Eisenkota, byłego szefa Sztabu Generalnego – 48 miejsc. Rekordowe 19 miejsc w Knesecie obsadziły partie arabskie. Te ostatnie w wyborach na przewodniczącego Knesetu poparły Kahanę.

Nieoficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Izraelu Foto: PAP

Prezydent Izraela Icchak Herzog powierzył misję tworzenia rządu Eisenkotowi. Obecnie jego blok stara się przeciągnąć na swoją stronę ultraortodoksyjne partie, które dotychczas były sojusznikami Netanjahu.

Formująca się koalicja rządowa zapowiedziała już uchylenie najbardziej kontrowersyjnych decyzji podjętych za rządów urzędującego wciąż premiera.

Według Assafa Shapiry z Israel Democracy Institute – jerozolimskiego ośrodka analitycznego – objęcie funkcji przewodniczącego parlamentu przez Kahanę daje blokowi Eisenkota znaczącą przewagę legislacyjną. – To istotne, ponieważ czasu jest niewiele, a przewodniczący Knesetu może znacząco przyspieszyć lub spowolnić proces legislacyjny – wyjaśnił Shapira.

Opozycja przed stworzeniem rządu może teraz forsować swoje projekty ustaw

Eisenkot ma jeszcze maksymalnie pięć tygodni na sformowanie większości w Knesecie. Podczas gdy w kuluarach trwają negocjacje, jego blok – wraz z partiami arabskimi – może wykorzystać swoją większość w nowo zaprzysiężonym parlamencie, aby forsować własny program legislacyjny.

W zeszłym tygodniu złożono już kilka projektów ustaw, m.in. dotyczących wprowadzenia limitu kadencji dla premiera, powołania rządowej komisji śledczej w sprawie ataków Hamasu z 7 października 2023 roku oraz uchylenia przepisów ograniczających uprawnienia władzy sądowniczej.