Wbrew temu, co sugeruje instalacja ustawiona w Jałcie na okupowanym Krymie, w Shenzhen nie będzie nowej Jałty
Na spotkaniu najbardziej zależy Kremlowi. To stamtąd od paru tygodni suflowana jest do międzynarodowych mediów narracja, że spotkanie na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) można porównać z konferencją jałtańską z lutego 1945 roku. Tam Franklin Delano Roosevelt, Józef Stalin i Winston Churchill uzgodnili podstawy porządku w Europie po II wojnie światowej. Zdjęcie Putina z Xi i Trumpem podtrzyma ułudę, że Rosja ze swoim dochodem narodowym jedenaście razy mniejszym niż USA i osiem razy mniejszym, niż Chiny, jest jednym z „trzech wielkich” superpotęg.
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