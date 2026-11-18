Na spotkaniu najbardziej zależy Kremlowi. To stamtąd od paru tygodni suflowana jest do międzynarodowych mediów narracja, że spotkanie na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) można porównać z konferencją jałtańską z lutego 1945 roku. Tam Franklin Delano Roosevelt, Józef Stalin i Winston Churchill uzgodnili podstawy porządku w Europie po II wojnie światowej. Zdjęcie Putina z Xi i Trumpem podtrzyma ułudę, że Rosja ze swoim dochodem narodowym jedenaście razy mniejszym niż USA i osiem razy mniejszym, niż Chiny, jest jednym z „trzech wielkich” superpotęg.