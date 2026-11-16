Podobizny Trumpa, Xi i Putina dzieła rosyjskiego artysy Aleksieja Orłowa, wystawione w parku w Liwadii. Jałta, Krym, 16 listopada 2026 r.
Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow poinformował, że przygotowywane spotkanie przywódców Rosji, Stanów Zjednoczonych i Chin ma nawiązywać do doświadczeń współpracy i sojuszu tych państw podczas II wojny światowej, a także do ich wspólnego udziału w tworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak podkreślił, Moskwa, Waszyngton i Pekin chcą oprzeć rozmowy na konstruktywnych aspektach wzajemnych relacji oraz perspektywach dalszej współpracy.
– Znaczenie i symbolikę tego spotkania trudno przecenić – ocenił Uszakow. Dodał, że rozmowy pozwolą przywódcom na uzgodnienie stanowisk. Według doradcy Putina będą one uważnie obserwowane na całym świecie. Jak zaznaczył, większość państw przyjmuje zapowiedź spotkania z zadowoleniem, choć są również jego przeciwnicy.
Spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga zaplanowano na czwartek 19 listopada w Shenzhen, na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Ma się odbyć w rezydencji państwowej przewodniczącego ChRL. Będzie to pierwsza rozmowa przywódców tych trzech państw w takim formacie.
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Biały Dom potwierdził spotkanie w piątek. Rzeczniczka administracji Olivia Wales przekazała, że Donald Trump zamierza poruszyć kwestię ograniczenia światowych arsenałów nuklearnych. Według amerykańskiego prezydenta rozprzestrzenianie broni jądrowej stanowi poważne zagrożenie. W agendzie ma znaleźć się również wojna w Iranie.
Nie przewidziano natomiast rozmów o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak wyjaśnił jeden z wysokich rangą przedstawicieli administracji USA, Chiny nie uczestniczą bezpośrednio w negocjacjach dotyczących tego konfliktu, dlatego Waszyngton nie uważa trójstronnego formatu za odpowiednie miejsce do jego omawiania.
Trump ma również odbyć osobne spotkanie z Xi Jinpingiem, połączone z roboczym lunchem. Będzie to ich czwarte spotkanie od czasu powrotu amerykańskiego prezydenta do władzy w 2025 roku. Amerykańscy urzędnicy wykluczyli natomiast rozmowy o ograniczeniach eksportowych dotyczących zaawansowanych technologii półprzewodnikowych.
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Zapowiedź spotkania trzech przywódców wywołała skojarzenia z konferencją jałtańską z 1945 roku. Wówczas Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill i Józef Stalin uzgadniali powojenny porządek w Europie, w tym podział Niemiec i Berlina na strefy okupacyjne, a także finalizowali plany utworzenia ONZ.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzucił jednak porównania do Jałty. Zaznaczył, że ewentualne ustalenia z Shenzhen nie mogą być narzucane innym państwom. Jak podkreślił, nowy porządek światowy powinien opierać się na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów wszystkich stron.
Przygotowywana jest również agenda rozmów oraz treść wspólnego oświadczenia. Według Uszakowa Moskwa i Pekin przedstawiły już swoje propozycje, a obecnie oczekiwana jest odpowiedź z Waszyngtonu. Przyjęcie wspólnego komunikatu nie jest jednak przesądzone.
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