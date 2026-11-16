Wśród nazwisk wymienianych w kontekście finałowego etapu castingu znajdowali się Callum Turner, Jack Lowden i Josh O’Connor. Według „Variety” Turner i Lowden należeli do najpoważniejszych kandydatów.

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Wcześniej z rolą agenta 007 łączono również Aarona Taylora-Johnsona, Jamesa Nortona, Paula Mescala, Jacka O’Connella, Jacoba Elordiego, Harrisa Dickinsona i Jacka Bartona.

Ostateczna decyzja – jak przekazano 16 listopada – już została podjęta. Nowym odtwórcą roli Jamesa Bonda został Robert Pattinson.

Więcej informacji wkrótce