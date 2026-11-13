Rzeczpospolita

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Nowe pokolenie twórców dochodzi do głosu. Interesuje ich mniej pomnikowa Polska

Przez lata doświadczenia polskiej transformacji próbowano układać w hierarchię. Jedne uznawano za ważniejsze, inne spychano na margines. Wielka Historia miała swoich bohaterów, przełomowe daty i wyraźny sens. Mniejsze historie musiały się do niej dopasować, nawet jeśli niewiele miały z nią wspólnego. Dziś coraz więcej twórców kultury podważa ten porządek.

Publikacja: 13.11.2026 14:59

Obecnie do wielkiej historii oraz klasyków możemy podchodzić bardziej na luzie, w popkulturowym toni

Obecnie do wielkiej historii oraz klasyków możemy podchodzić bardziej na luzie, w popkulturowym tonie. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Mecwaldowski (Bronisław Malinowski) oraz Marcin Dorociński (Witkacy) w „Niebezpiecznych dżentelmenach” Macieja Kawalskiego

Foto: materiały prasowe

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Daria Chibner

Każdy z nas był pewnie świadkiem takiej kłótni. Ktoś rzuca, że kiedyś bardzo łatwo było zdobyć własne lokum. Wystarczyło dostać przydział z zakładu pracy. Ale inna osoba zaraz oponuje, że przecież tak nie było, że wiązało się to z wieloletnim oczekiwaniem i oszczędzaniem na książeczce mieszkaniowej. Zaraz kolejny dyskutant doda, że po upadku komuny można było mieszkanie wykupić za grosze. A ktoś inny będzie chciał zamknąć dyskusję tym, że mieszkało się bez bieżącej wody, na kupie z rodziną w małej klitce, a na wsi to już w ogóle – w jednej izbie.

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