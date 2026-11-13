Każdy z nas był pewnie świadkiem takiej kłótni. Ktoś rzuca, że kiedyś bardzo łatwo było zdobyć własne lokum. Wystarczyło dostać przydział z zakładu pracy. Ale inna osoba zaraz oponuje, że przecież tak nie było, że wiązało się to z wieloletnim oczekiwaniem i oszczędzaniem na książeczce mieszkaniowej. Zaraz kolejny dyskutant doda, że po upadku komuny można było mieszkanie wykupić za grosze. A ktoś inny będzie chciał zamknąć dyskusję tym, że mieszkało się bez bieżącej wody, na kupie z rodziną w małej klitce, a na wsi to już w ogóle – w jednej izbie.