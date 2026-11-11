Łukasz Simlat w serialu „Wśród nocnej ciszy"
Do sobotnich wydarzeń, gdy terrorysta z Ostrowca Świętokrzyskiego po zamordowaniu we śnie matki, ojca i siostry urządził rzeź w centrum Krakowa – można było sądzić, że Polska jest wyjątkowo bezpiecznym krajem i udało nam się uniknąć dramatów terrorystycznych, jakie trapią Stany Zjednoczone czy Europę Zachodnią na różnym tle.
Zaplanowana na 13 listopada premiera serialu HBO „Wśród nocnej ciszy” o zbrodni połanieckiej przypomina o ukrytych demonach i każe pamiętać też o zamachu na prezydenta Gdańska Piotra Adamowicza. Oczywiście, szaleniec w hełmie i paramilitarnym stroju strzelający z karabinu na krakowskim rynku to coś nowego – zdecydowanie z amerykańskich filmów i komputerowych strzelanek. Jednak sześcioodcinkowy serial Holoubka według scenariusza Macieja Kowalewskiego każe odrzucić iluzję „polskiej wsi spokojnej” – „gdy na całym świecie wojna”. I jeszcze raz przemyśleć skumulowane w zbrodni połanieckiej okrucieństwo, zło i jego korzenie.
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To również nieoczywisty dodatek, a takie są najciekawsze, do serii modnych i poczytnych książek o chłopskich korzeniach współczesnych Polaków, w tym o „babkach chłopkach”. Korzeniach niegdyś z różnych powodów pomijanych. Serial Holoubka może podpowiadać, że nie zawsze były powody do dumy. Obnaża bowiem w całej złożoności najgorszy z możliwych syndromów przemocy, maskowany czysto zewnętrznym katolicyzmem, który stał się instrumentem mafijnej wręcz omerty. Zmowy milczenia przypieczętowanej przysięgą na krzyż i ucałowaniem go – jak w kościele, choć to raczej kościół szatana.
Jak w organizacji przestępczej, mordercy i świadkowie mordu zjednoczyli się w przerażająco infantylno-gangsterskim rytuale, gdy zobowiązanie zachowania tajemnicy pieczętowali na papierze plamą krwi, utoczoną z palca agrafką. Ten kaleki, wiejski cyrograf, poświadczający wszechogarniający analfabetyzm, diaboliczny Jan Sojda dał do podpisania sąsiadom ze wsi, ale też rodzinie. Bogaty gospodarz, zwany „królem Zrębina”, inicjator mordu na 18-letniej dziewczynie w ciąży i jej mężu (na ich weselu Sojda bawił się kilka miesięcy wcześniej) oraz 12-letnim bracie. W filmie, gdzie sporo jest fikcji, prowodyr zbrodni nazywa się Lech Wojda.
Trudno uniknąć refleksji nad rolą wypaczonej religijności w mordzie połanieckim. O insygniach mordercy, który na miejsce zbrodni z premedytacją zabrał krzyż, już wspomniałem. To symbol zgodnie z przeznaczeniem używany w momentach przełomowych – zagrożenia życia, narodzin czy śmierci bliskich lub podczas podniosłych mszy. W serialu zostaje przechwycony przez wiejskiego demagoga, bo Holoubek i Kowalewski ostrzegają przed tymi, którzy w cyniczny sposób posługują się wiarą, religią i jej emblematami. Tymi, którzy na kredyt silnego przywiązania do katolicyzmu, tradycyjnie cementującego wspólnotę lokalną i narodową – wyrządzają jej zło.
Przecież wszyscy uczestnicy zbrodni po Wigilii jechali autobusem razem z ofiarami na pasterkę. Pili wódkę. Teoretycznie dlatego, że w kościele jest zimno, ale głównie po to, by wszelkie możliwe hamulce moralne puściły do końca i zbrodnia była stuprocentowo pewna.
To nie wszystko: mordercy i świadkowie z ofiarami byli razem na mszy, razem modlili się i przyjmowali komunię. Po morderstwie, mordercy i ci, którzy brali w nim udział, wywabiając ofiary z kościoła na wiejską drogę – podali sobie ręce w znaku pokoju. Planując zbrodnię i ukrywając ją – używali chrześcijańskich pozdrowień i brali obłudnie udział w pogrzebie. Po zbrodni mieszkali po sąsiedzku z rodzicami ofiar. Matka zamordowanej 18-latki w ciąży dożyła w rodzinnej wsi 2020 r., zabrał ją covid. Przez 46 lat bliscy morderców i świadkowie mordu bywali z nią w jednym kościele, modlili się słowami tych samych modlitw. Wybrali się nawet na Jasną Górę. Księdza obowiązywała tajemnica spowiedzi. Ten wątek jest podkreślony w serialu. Tak jak kradzież wędliny na weselu ofiar przez osobę z rodziny morderców. Jej ujawnienie było jednym z motywów zemsty i to daje najlepsze pojęcie o zagubieniu moralnym ludzi portretowanych przez Holoubka.
W sądowej historii, którą jako pierwszy relacjonował na łamach „Prawa i Życia” Wiesław Łuka, autor późniejszego reportażu książkowego „Nie oświadczam się”, nie bez znaczenia był wątek historyczny i polityczny. Dziadek zamordowanej 18-latki i 12-latka był po wojnie ormowcem i pomagał utrwalać władzę ludową poprzez nakłanianie do głosowania „3 razy TAK” i udziału w pochodach pierwszomajowych.
Holoubek i Kowalewski ten wątek zaznaczają, ale nie dają się wpuścić w martyrologiczną pułapkę. Sojda – nie chcę za wiele spojlerować – był bowiem skazany za gwałt na dziewczynie, z którą wiązał plany matrymonialne, a kierując się zemstą, po wyjściu z więzienia, upozorował morderstwo jej brata. „Patriotycznej karcie” Sojdy/Wojdy nie ma co ufać. To bandyta, który patriotyzmem gra podobnie jak katolicyzmem. To też znamy.
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Holoubek i Kowalewski dodali do tego polskiego rysu sztafaż, który dziś nazwalibyśmy amerykańskim bądź nawet globalnym. Otóż Wojda grany we wstrząsający sposób przez Łukasza Simlata, przypomina charyzmatycznego przywódcę sekty rodem z USA. Sypie cytatami z Biblii na wyrywki, wzmacnia nimi swój niemoralny przekaz, by przekonać lub przymusić wiejską wspólnotę do realizacji zbrodniczych celów. My zaś widzimy, że religia i Biblia to sfera, w której łatwo dokonać manipulacji. Najgorsze jest zaś to, że bez zmrużenia oka korzystają z tego nie tylko manipulatorzy, lecz także szukający samousprawiedliwienia lub korzyści.
Pieniądze w serialu mają duże znaczenie. Dużo można za nie mieć lub kupić. Współudział w zbrodni, milczenie lub poparcie. Warto też zobaczyć, jak Wojda pieniądze przechowuje. To również wartość dodana serialu Holoubka, bo przecież historia jest dobrze znana i opisana. Agatę Dudę-Gracz zainspirowała do znakomitego spektaklu w poznańskim Teatrze Nowym „Będzie pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk”. Wcześniej powstał film „Zmowa” na podstawie scenariusza Wiesława Łuki w reżyserii Janusza Petelskiego. Roman Bratny napisał powieść „Wśród nocnej ciszy”, na której podstawie również powstał spektakl.
Serial warto więc obejrzeć nie dlatego, by poznać „nieznaną historię”, lecz zapoznać się z refleksjami twórców o tym, co było już znane, lecz nie do końca przemyślane. Na naszych oczach trwa dochodzenie. Prowadzi je śledczy Henryk Mareczek, grany przez Jędrzeja Hycnara, oraz prokurator Kiełczowski – w tej roli Tomasz Schuchardt, który daje zielone światło dla śledztwa, gdy niższy szczebel uwikłany w lokalne zależności, mataczy. Łukasz Simlat zagrał genialnie. Teoretycznie znamy jego środki wyrazu, ale teraz operuje nimi jeszcze mocniej. Trudną rolę matki w żałobie wykonała Magdalena Biegańska – skupiona, w żałobie, a jednak eksplodująca emocjami. W roli męża, który w końcu nie chce milczeć, występuje Adam Woronowicz. Justyna Wasilewska w roli Ireny Karaś ma w sobie zaciętość bez precedensu. To nie jest bohaterka z feministycznego romansu, tylko powiatowa Lady Makbet.
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Serial zaczyna się powoli, a potem atmosfera gęstnieje. Jeśli miałbym uwagi, to takie, że struktura przypomina „Heweliusza”: po ekspozycji historii i kryminalnych zagadek, następują sądowy proces i rekonstrukcja wydarzeń w finale. Różnicę robi finałowa rozmowa śledczego i prokuratora.
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że Jan Holoubek tropi strukturalne słabości państwa, błędy wymiaru sprawiedliwości oraz te ludzkie. Teraz, unikając moralizowania i nazbyt oczywistych sugestii, pokazał na ekranie, jeśli nie pierwszą od czasu „Krótkiego filmu o zabijaniu” Kieślowskiego, to na pewno najważniejszą egzekucję.
Każdy z widzów sam sobie musi odpowiedzieć na pytanie, co wspomniana rozmowa i egzekucja znaczy.
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