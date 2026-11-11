Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w analizowanym okresie do Polski dotarło około 5,6 mln przesyłek z Chin, co stanowi około 90 proc. wszystkich takich przesyłek.

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W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba wszystkich przesyłek o wartości do 150 euro pochodzących z państw trzecich zmniejszyła się o około 148,2 tys., czyli 2,39 proc. W przypadku Chin spadek wyniósł ponad 31,2 tys. paczek, co oznacza obniżenie o 0,56 proc.

Nowe cła na tanie przesyłki. Gwałtowny spadek w lipcu

Istotne zmiany w zasadach importu niewielkich przesyłek weszły w życie 1 lipca 2026 roku. Do tego czasu towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej, których wartość nie przekraczała 150 euro, były zwolnione z cła. Od początku lipca zaczęto stosować nowe rozwiązania celne.

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Według danych przedstawionych przez wiceministra finansów w czerwcu 2026 roku liczba takich przesyłek przekroczyła 4,2 mln. W lipcu było ich już około 2,1 mln. Oznacza to spadek o około 2,1 mln, czyli 50,14 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wiceminister finansów Marcin Łoboda przekazał PAP, że wprowadzenie cła przełożyło się na zmniejszenie liczby zgłoszeń takich przesyłek od początku lipca o około 50 proc. Jak dodał, jeśli uwzględnić poszczególne pozycje towarowe wykazywane w zgłoszeniach celnych, spadek wyniósł 75 proc.

Ponad 185 mln zł z cła na przesyłki

Ministerstwo Finansów przedstawiło również dane dotyczące wartości importowanych towarów i wpływów z nowych należności. Deklarowana wartość przesyłek o wartości do 150 euro, które dotarły do Polski od 1 lipca do 30 września, wyniosła około 1,2 mld zł.

Kwota cła wynikająca z wprowadzenia nowych przepisów przekroczyła w tym czasie 185,7 mln zł. Łączne należności celne przywozowe za wskazany okres oszacowano natomiast na około 200,3 mln zł.

Od listopada dodatkowa opłata za tanie paczki

Kolejna zmiana dotycząca przesyłek spoza Unii Europejskiej obowiązuje od 1 listopada. Paczki o wartości nieprzekraczającej równowartości 150 euro zostały objęte dodatkową opłatą w wysokości 2 euro.

W połączeniu z wprowadzonym w lipcu cłem zryczałtowanym łączna danina wynosi 5 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. Obowiązek naliczania dodatkowej opłaty wynika z nowego unijnego Kodeksu celnego, a jej wysokość ustaliła Komisja Europejska.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie ukrywają, że celem wprowadzonych rozwiązań jest ograniczenie napływu towarów do Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie ma tutaj import z Chin, skąd pochodzi zdecydowana większość przesyłek o niewielkiej wartości.