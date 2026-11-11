Liczba chińskich przesyłek rok do roku spadła o ponad 31,2 tys.
Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w analizowanym okresie do Polski dotarło około 5,6 mln przesyłek z Chin, co stanowi około 90 proc. wszystkich takich przesyłek.
W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba wszystkich przesyłek o wartości do 150 euro pochodzących z państw trzecich zmniejszyła się o około 148,2 tys., czyli 2,39 proc. W przypadku Chin spadek wyniósł ponad 31,2 tys. paczek, co oznacza obniżenie o 0,56 proc.
Istotne zmiany w zasadach importu niewielkich przesyłek weszły w życie 1 lipca 2026 roku. Do tego czasu towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej, których wartość nie przekraczała 150 euro, były zwolnione z cła. Od początku lipca zaczęto stosować nowe rozwiązania celne.
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Według danych przedstawionych przez wiceministra finansów w czerwcu 2026 roku liczba takich przesyłek przekroczyła 4,2 mln. W lipcu było ich już około 2,1 mln. Oznacza to spadek o około 2,1 mln, czyli 50,14 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Wiceminister finansów Marcin Łoboda przekazał PAP, że wprowadzenie cła przełożyło się na zmniejszenie liczby zgłoszeń takich przesyłek od początku lipca o około 50 proc. Jak dodał, jeśli uwzględnić poszczególne pozycje towarowe wykazywane w zgłoszeniach celnych, spadek wyniósł 75 proc.
Ministerstwo Finansów przedstawiło również dane dotyczące wartości importowanych towarów i wpływów z nowych należności. Deklarowana wartość przesyłek o wartości do 150 euro, które dotarły do Polski od 1 lipca do 30 września, wyniosła około 1,2 mld zł.
Kwota cła wynikająca z wprowadzenia nowych przepisów przekroczyła w tym czasie 185,7 mln zł. Łączne należności celne przywozowe za wskazany okres oszacowano natomiast na około 200,3 mln zł.
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Kolejna zmiana dotycząca przesyłek spoza Unii Europejskiej obowiązuje od 1 listopada. Paczki o wartości nieprzekraczającej równowartości 150 euro zostały objęte dodatkową opłatą w wysokości 2 euro.
W połączeniu z wprowadzonym w lipcu cłem zryczałtowanym łączna danina wynosi 5 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. Obowiązek naliczania dodatkowej opłaty wynika z nowego unijnego Kodeksu celnego, a jej wysokość ustaliła Komisja Europejska.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie ukrywają, że celem wprowadzonych rozwiązań jest ograniczenie napływu towarów do Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie ma tutaj import z Chin, skąd pochodzi zdecydowana większość przesyłek o niewielkiej wartości.
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