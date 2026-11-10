W pięciu krakowskich szpitalach przebywa 12 osób rannych w sobotnim ataku na Rynku Głównym – poinformował PAP we wtorek wieczorem rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski. Po południu jednego z pacjentów wypisano do domu.

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– We wtorek po południu ze Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera został wypisany kolejny ranny mężczyzna. Obecnie w pięciu szpitalach jest nadal hospitalizowanych 12 rannych w wyniku sobotniego ataku – przekazał Kosowski.

Zamach w Krakowie. W szpitalach przebywa 12 osób, kolejną wypisano do domu

We wtorek do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie został przeniesiony 27-letni policjant Artur Morański, który wcześniej przebywał w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza. Jego stan jest stabilny, ale nadal ciężki. Funkcjonariusza czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki. Doznał także urazu płuca, który został już zabezpieczony – poinformował prof. Wojciech Szczeklik z wojskowej placówki.

Wcześniej wojewoda małopolski informował, że w krakowskich szpitalach przebywa 13 rannych. W poniedziałek jedną osobę wypisano do domu, a obywatela Austrii przewieziono na dalsze leczenie do jego kraju.

Zamach w Krakowie: 6 ofiar śmiertelnych, 16 rannych

W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej. Kilka minut później został zatrzymany na rogu ulic Dietla i Stradomskiej. W ataku zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.